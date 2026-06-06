SSG 칼 뽑았다! 화이트·긴지로 모두 결별…토마스 해치와 59만 달러 계약 [공식발표]

사진제공=SSG 랜더스

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[스포츠조선 이종서 기자] SSG 랜더스가 결국 칼을 뽑았다.

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SSG는 6일 "외국인 투수 토마스 해치(32)를 총액 59만달러에 영입했다"고 발표했다.

SSG는 미치 화이트의 장기적 부상에 따라 교체를 결정했다.

미국 오클라호마주 출신의 해치는 2016년 MLB 드래프트를 통해 시카고 컵스에 입단 후 2020년 토론토 블루제이스에서 메이저리그 데뷔를 했다.

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이후 해치는 메이저리그 통산 51경기에 등판해 103이닝을 소화하며 6승5패 평균자책점 5.24를 기록했다. 마이너리그 트리플A 통산 103경기(68선발) 385⅔이닝을 기록하는 등 꾸준히 선발 자원으로 활용돼 왔다.

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2024년에는 NPB 히로시마 도요 카프에서 일본프로야구를 경험한 바 있으며, 2026년에는 애리조나 다이아몬드백스 산하 트리플A에서 11경기 모두 선발 등판해 51⅔이닝을 던지며 2승 무패, 평균자책점 4.01, 34탈삼진, WHIP 1.14를 기록했다.

토마스 해치는 신장 1m85, 체중 88㎏의 신체조건을 갖췄으며, 올시즌 안정된 메카닉과 일정한 릴리스 포인트를 바탕으로 150㎞ 내외의 패스트볼을 경기 중후반까지 꾸준히 유지할 수 있는 구위를 보유했다. 또한 완성도 높은 다양한 변화구를 구사하며, 노련한 경기 운영 능력과 타자 상대 노하우를 갖춘 선발 자원으로 평가받고 있다.

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특히, SSG는 2025시즌 메이저리그와 마이너리그를 오가며 30경기 125⅔이닝을 소화했고, 올 시즌에도 11경기 51⅔이닝을 소화하는 등 꾸준히 실전 등판을 이어온 점을 종합적으로 검토해 현재 즉시전력감 선발투수로서 가장 높은 경쟁력이 있다고 판단한다.

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계약을 마친 토마스 해치는 "SSG랜더스와 함께 새로운 도전에 나설 수 있게 되어 기쁘다. 하루빨리 팀에 적응해 선발 로테이션에 힘을 보태고, 팀이 원하는 성적을 낼 수 있도록 매 경기 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

한편, SSG는 6일 KBO에 외국인 투수 화이트의 웨이버 공시를 요청했다. 동시에 화이트의 부상으로 단기 대체 외국인선수로 영입했던 히라모토 긴지로와의 계약을 해지했다. 긴지로는 4경기에서 승리없이 3패 평균자책점 9.56을 기록한 뒤 지난달 29일 1군 엔트리에서 제외된 바 있다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com