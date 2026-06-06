'손흥민-이강인 무시하나' 한국 만나지도 않았는데...'세르비아 2군' 이기고 신난 멕시코 유망주 "우리 월드컵 대성공할 거야"

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[스포츠조선 이현석 기자]멕시코 대표팀의 자신감은 이미 하늘을 찌른다.

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멕시코의 헤코르드는 5일(한국시각) '멕시코의 대승 이후 브리안 구티에레스가 월드컵에서 대성공을 거둘 운명이라고 말했다'고 보도했다.

하비에르 아기레 감독이 멕시코 대표팀은 5일(한국시각) 멕시코 톨루카의 에스타디오 네메시오 디에스에서 열리는 세르비아와의 친선 경기에서 대 5대1로 승리했다. 2026년 북중미월드컵을 앞둔 시점, 멕시코는 가나전 2대0 승리, 호주전 1대0 승리에 이어 세르비아를 완파하며 기세를 올렸다.

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이날 경기 멕시코는 하울 히메네스, 에릭 리라, 호르헤 산체스, 요한 바스케스 등 주축 선수들이 대거 포함됐다. 에드손 알바레스, 산티아고 히메네스 등 일부 핵심 선수만 벤치에서 경기를 기다렸다.

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정예로 나선 멕시코는 세르비아를 손쉽게 제압했다. 전반 19분 세르비아가 페타르 스타니치의 선제골로 앞서 나갔지만, 전반 34분 바스케스의 동점골, 뒤이어 세르비아의 자책골이 나오며 경기를 뒤집었다. 후반은 더 몰아쳤다. 라울 히메네스의 세 번째 득점 이후 후반 27분 다시 한번 세르비아가 자책골을 헌납했다. 후반 45분 루이스 차베스의 중거리 슛 득점으로 쐐기를 박았다.

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월드컵 본선 조별리그를 앞두고 치른 마지막 경기에서 대승을 거두자, 멕시코 선수단의 자신감은 하늘을 찔렀다. 이날 도움을 기록한 구티에레스는 경기 후 인터뷰에서 "우리는 좋은 출발을 해야 했다. 우리 팀이 더 우월할 것이라 생각했다. 경기장에서 드러났고, 이번 월드컵에서 우리가 대단한 성과를 낼 것이라 확신한다"고 밝혔다.

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이어 "개인적으로 자신감이 넘친다. 그게 경기장에서도 드러나는 것 같다. 경기장에서 즐겁게 뛰고 싶고, 다행히 그렇게 되고 있다"고 덧붙였다.

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최종 점검 승리로 멕시코가 기세를 올린 것은 사실이지만, 구티에레스의 말처럼 성공을 자신할 수 있는 수준이라고 보기는 어렵다. 최종 점검 상대 중 호주를 제외하면 대부분 정예가 아닌 2군급 전력을 상대했다. 세르비아는 기존 주전인 니콜라 밀렌코비치, 세르게이 밀린코비치사비치, 루카 요비치, 라자르 사마르지치, 미트로비치, 두샨 블라호비치 등 1군급 선수들이 전혀 나서지 않았다.

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멕시코가 상대할 한국 또한 무시할 수 없는 전력이다. 손흥민을 필두로, 이강인, 김민재, 이재성, 황인범 등 유럽에서 좋은 활약을 보여준 선수들이 즐비하다. 구티에레스의 자신감이 조별리그 결과로 이어질지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com