"마운자로 맞았다" 연예인들 잇단 고백...카더가든·곽범 이어 이창호도 합류

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 이창호도 비만치료제인 마운자로를 맞았다고 밝혔다.

Advertisement

4일 김승혜의 유튜브 채널에는 '신인 시절 봉인된 '비밀썰' 대방출! KBS 29기 동기들과 함께하는 집들이'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이창호는 김승혜가 진수성찬을 차려 내자 "솔직히 오늘 마운자로했다"고 밝혔다.

이에 김해준은 곽범에 이어 이창호까지 마운자로를 맞고 있다는 사실에 놀라며 "'빵송국'은 다 마운자로를 하네"라고 말했다. 그러자 이창호는 "우리 약쟁이들이다"라고 농담해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

또 정재형은 김해준을 향해 "형은 좀 (마운자로를) 해라"라며 짓궂게 놀렸고, 김해준은 "나는 '맛있는 녀석들' 때문에 지금 맞으면 안 된다"고 손사래를 쳤다.

Advertisement

이창호가 "부작용이 거의 없다"며 추천하자 김해준은 "먹는 게 잘 안 들어간다고 들었다"며 거듭 거절했다. 이에 이창호는 "내가 볼 때는 형이 마운자로를 이긴다"고 말해 폭소를 안겼다.

한편 최근 여러 남성 연예인이 체중 감량을 위해 비만치료제 투여 사실을 공개하며 화제를 모으고 있다.

Advertisement

앞서 개그맨 곽범은 지난 4월 유튜브 채널 '때때때 TTT'를 통해 "마라톤 대회 준비하면서 약품의 보조를 받는 상황"이라며 마운자로 투여 사실을 공개했다.

Advertisement

가수 카더가든 한 방송에 출연해 "마운자로 맞았다. 기대해라"라며 "지금 아예 배가 안 고프다. 진짜로 식음을 전폐했다"고 전하며 10kg 이상 감량을 목표로 하고 있다고 말했다.

여행 유튜버 빠니보틀은 위고비로 10kg 감량에 성공했지만, 중단 이후 요요를 겪었고 이후 마운자로를 처방받았다고 밝혔다.