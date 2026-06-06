BJ 난닝구 사망, 향년 46세..“빚 그게 뭐라고 안 좋은 선택을” 동료 BJ 애도 이어져

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[스포츠조선 박아람 기자] 1세대 게임 BJ로 활동했던 난닝구(본명 한태식)의 사망 소식이 전해지며 인터넷 방송 팬들과 동료 방송인들의 추모가 이어지고 있다.

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6일 BJ 몽키는 자신의 채널 '몽키monkey' 게시판을 통해 난닝구의 부고를 전했다.

BJ 몽키는 "제가 정말 좋아하고 존경했던 형님이었다"며 "형님을 보면서 더 열심히 하고 노력했는데 지금은 너무 속상하고 실망스럽다"고 안타까운 심정을 드러냈다.

이어 "빚 그게 뭐라고 안 좋은 선택을 하셨습니까. 정말 존경했던 형님인데 솔직히 화가 난다"며 "남아있는 가족분들은 무슨 죄입니까"라고 애통한 마음을 전했다.

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그러면서 "어쨌건 정말 존경하고 사랑했던 한태식 형님, 그곳에서는 편히 쉬세요. 찾아뵙고 인사드리겠습니다"라며 고인을 추모했다.

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함께 공개된 부고에는 "고(故) 한태식님께서 별세하셨기에 아래와 같이 부고를 전해 드립니다"라며 유족 측의 안내가 담겼다.

난닝구는 아프리카TV와 유튜브 등에서 활동하며 이름을 알린 게임 전문 방송인이다. 2010년대 초반부터 모바일 게임과 MMORPG 콘텐츠를 중심으로 방송을 진행하며 두터운 팬층을 확보했다.

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특히 '리니지' 시리즈를 비롯한 모바일 MMORPG 콘텐츠를 주력으로 다뤘으며, 특유의 솔직한 입담과 친근한 진행 스타일로 많은 시청자들의 사랑을 받았다.

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갑작스럽게 전해진 비보에 팬들은 물론 인터넷 방송계 동료들 역시 추모 메시지를 남기며 고인을 애도하고 있다.

tokkig@sportschosun.com