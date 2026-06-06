"월드컵 수준 아니잖아!" 日 에이스 구보 다케후사 결국 작심 발언…'막판 담금질' 일본, 그라운드 문제로 2연속 경기장 이동

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구보 다케후사(레알 소시에다드)가 일침을 가했다.

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일본의 도쿄스포츠웹은 6일 '일본 축구대표팀이 시련을 맞았다. 2일 연속 연습 구장을 변경해야 한다. 구보는 솔직히 월드컵 수준이 미치지 못한다고 말했다'고 보도했다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구대표팀은 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조에서 네덜란드-튀니지-스웨덴과 격돌한다. 일본은 최근 A매치 6연승을 달리며 기세를 올렸다. 지난해 10월 브라질(3대2)과의 경기를 시작으로 가나(2대0)-볼리비아(3대0)-스코틀랜드(1대0)-잉글랜드(1대0)-아이슬란드(1대0)를 줄줄이 제압했다. 특히 브라질, 잉글랜드 등 월드컵 '우승팀'을 연달아 잡아내며 저력을 과시했다. 아시아 국가로는 처음으로 잉글랜드를 잡는 역사를 쓰기도 했다.

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일본은 본 무대를 앞두고 막판 담금질에 돌입했다. 현재는 조별리그 2차전이 열릴 멕시코의 몬테레이에서 훈련 중이다. 이후 베이스 캠프인 미국 내슈빌로 이동할 계획이다.

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문제가 발생했다. 도쿄스포츠웹은 '일본이 멕시코 몬테레이에서 이틀 연속 훈련장을 바꿔야 했다. 멕시코 1부 리그 팀의 훈련 시설을 이용하려고 했지만 그라운드 불량으로 연습 장소가 바뀌었다. 연달아 전날 밤에 훈련장이 바뀌는 이례적인 상황이 계속되고 있다'고 했다.

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야마모토 마사쿠니 일본축구협회 기술위원장은 "더 나은 환경을 추구하다보니 이동이 필요했다. 원래 사용하려던 곳은 날씨 문제라 어쩔 수 없는 부분도 있다"고 했다.

'일본 에이스' 구보는 결국 작심 발언했다. 이 매체에 따르면 현지 언론에 스페인어로 '불만이라기보다 스트레스가 있다. 솔직히 월드컵 수준에 미치지 못한다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com