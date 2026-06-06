수척해진 정가은, 코에 호스 낀 병상 사진 공개..“폐에 구멍 났었다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 정가은이 최근 폐 질환으로 입원 치료를 받았던 사실을 고백하며 근황을 전했다.

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정가은은 6일 개인 계정을 통해 "그동안 제가 좀 뜸했죠? 사실 연습에 몰두하느라 바쁘기도 했고 중간에 몸이 아파 입원까지 했었어요"라고 밝혔다.

이어 "치료 중에도 틈틈이 대본을 보며 정말 열심히 준비한 연극 '위험한 사람들'. 드디어 오늘 무대에 섭니다. 무대에서 진심을 담아 인사드릴게요"라며 "#병상투혼" 해시태그를 덧붙였다.

또 정가은은 입원 이유에 대해 "폐에 구멍이 났었어요. 오늘 아님 주의!!! 무사히 퇴원했고요~ 건강하게 지금은 연극하러 갑니당!"이라고 밝혀 팬들의 걱정을 자아냈다.

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함께 공개된 사진에는 병원 침대에 누운 채 코에 호스를 꽂고 있는 정가은의 모습이 담겼다. 다소 헬쑥해진 얼굴과 수척한 모습이 안타까움을 안겼다.

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반면 퇴원 후 공개한 사진에서는 밝은 미소를 되찾은 모습으로 눈길을 끌었다. 건강을 회복한 듯 한층 환한 표정으로 연극 무대 복귀를 알리며 팬들을 안심시켰다.

한편 정가은은 2018년 이혼 후 홀로 딸을 양육하고 있다. 방송 활동과 함께 택시 기사 자격증 취득, 연극 무대 도전 등 다양한 분야에서 활발한 활동을 이어가고 있다.

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tokkig@sportschosun.com