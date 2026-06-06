윤남노, 빚 6억 쏟아부은 식당 어떻길래..팩폭 쏟아졌다 ('전참시')

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[스포츠조선 이게은기자] '흑백요리사' 출신 셰프 윤남노가 6억 원의 빚을 떠안고 차린 가게를 공개한다.

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오늘(6일) 방송하는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에는 윤남노가 출연한다.

윤남노의 식당 첫 영업 날 박은영, 조서형, 이경진 셰프가 찾아왔다. 이들은 역대급 개업 선물을 전달해 훈훈함을 자아내는가 하면, 이내 날카로운 전문가의 시선으로 매장 구석구석을 둘러보기 시작한다.

특히, 빚 6억을 쏟아 부은 그야말로 '욕망의 항아리'가 된 윤남노 셰프의 주방을 본 이들은 뼈 때리는 현실 조언과 함께 매콤한 팩폭을 날려 윤남노 셰프의 혼을 쏙 빼놓았다는 후문이다.

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여기에 셰프들의 화끈한 토크 릴레이도 이어진다. 특히 윤남노 셰프는 과거 박은영, 조서형 셰프와 불거진 황당한 열애설에 대해 직접 해명에 나선다고 해 기대를 모은다. 이에 최근 '새 신부'가 된 박은영 셰프는 현재 의사 남편과 만나게 된 설레는 첫 만남 비하인드 스토리를 아낌없이 털어놓으며 스튜디오를 핑크빛으로 물들일 예정이다.

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한편 '전지적 참견 시점'은 매주 토요일 오후 11시 10분 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com