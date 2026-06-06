"아이유, 커피 선결제 해줘"…투표용지 사태에 난데없는 SNS 댓글 테러

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 아이유가 또다시 정치적 논쟁의 한복판에 섰다. 이번에는 '투표용지 부족 사태'와 부정선거 의혹을 둘러싼 일부 시민들의 요구가 아이유의 SNS 댓글창으로 몰리면서 예상치 못한 논란에 휘말렸다.

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6일 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 아이유 인스타그램 댓글창을 캡처한 게시물이 빠르게 확산됐다. 해당 게시물에는 "잠실 스타벅스 선결제 해달라", "선관위 시위 참가자들도 챙겨달라", "민주주의를 위해 나온 시민들에게도 커피차 보내달라", "선관위 시위하는데 선결제안하면 모순인거 알죠?"라는 등의 댓글이 다수 달렸다.

논란의 배경에는 아이유가 지난 2024년 윤석열 전 대통령 탄핵 촉구 집회 당시 보여준 선행이 있다. 당시 아이유는 여의도 일대 집회 참가자들과 팬들을 위해 빵과 음료, 국밥, 핫팩 등을 선결제하며 화제를 모았다. 해당 사실이 알려지자 많은 시민들이 호응했지만, 일부 보수 성향 지지층에서는 "특정 정치 성향을 드러낸 것 아니냐"는 비판도 제기된 바 있다.

이후 최근 6·3 지방선거 과정에서 전국 다수 투표소에서 투표용지 부족 문제가 발생하면서 상황이 다시 불거졌다. 특히 서울 송파구 잠실 일대에서는 투표함 관리 문제를 둘러싸고 시민들과 선거관리위원회 간 대치가 이어졌고, 일부 시민들은 이를 부정선거 의혹과 연결해 집회와 시위를 진행했다.

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그러자 일부 참가자들이 아이유의 SNS를 찾아 과거 선결제 사례를 언급하며 "이번에는 왜 지원하지 않느냐"고 요구하기 시작한 것. 일부 댓글은 아이유의 침묵을 문제 삼으며 "형평성에 맞지 않는다"고 주장하기도 했다.

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한편 아이유 측은 현재 해당 댓글 논란과 관련해 별도의 입장을 내놓지 않고 있다. 아이유는 최근 MBC 드라마 21세기 대군부인 촬영 관련 사과문을 SNS에 게재한 바 있으며, 해당 게시물 댓글창이 이번 논쟁의 무대로 변한 상태다.

olzllovely@sportschosun.com