빛바랜 11K, '생명 연장' 26세 호주남의 벼랑끝 역투…"잘하고 있으니까" 사령탑 기대에 부응 실패 [광주리포트]

23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 선발투수 오러클린이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.23/

29일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기. 5회말 수비를 병살로 끝낸 삼성 오러클린이 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.29/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] 단기 대체 외국인 선수로 한국 땅을 밟았지만, 3개월째 생명 연장을 이어가고 있다. 사령탑의 신뢰도 두텁다.

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삼성 라이온즈 잭 오러클린이 역투에도 아쉬운 패배를 안았다. 오러클린은 5일 광주 KIA 타이거즈전에 선발등판, 5이닝 4실점을 기록하며 시즌 3패(4승)째를 안았다.

1회말 다소 흔들리며 2실점했지만, 곧바로 자신의 흐름을 되찾았다. 2회를 삼자범퇴, 3회까지 무실점으로 잘 막았다.

하지만 4회 1사 후 KIA 윤도현의 낫아웃 출루가 집중력을 깨뜨렸을까. 곧바로 다음 타자 박민에게 투런포를 허용하고 말았다.

23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 오러클린이 더그아웃에서 경기를 지켜보고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.23/

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다시 5회를 삼자범퇴로 끊어냈지만 이미 투구수는 100개. 더이상 버티지 못하고 교체됐다.

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오러클린은 개막을 앞두고 일찌감치 시즌아웃된 삼성 외국인 투수 맷 매닝의 단기 대체 외국인 선수로 삼성에 합류했다. 단기 외인으로 거듭 계약을 연장하며 한국 생활을 이어나가고 있다.

박진만 삼성 감독은 "오러클린은 일단 7월 16일까지 계약이 연장된 상태"라고 설명했다.

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이어 '새로운 외국인 선수를 찾고 있나'라는 말에 "지금 오러클린이 잘하고 있어서 굳이 바꾸는게 더 이상하지 않나?"라고 답했다. 그는 "새로운 선수가 와서 적응하는 시간도 필요할 거고 잘할지도 알수 없고, 오러클린이 마침 좌완선발이라 우리 선발진 밸런스에도 다양성을 준다"고 설명했다.

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이날 경기 후 오러클린의 기록은 12경기 61⅓이닝, 4승3패 평균자책점 4.26이 됐다. 이닝 등을 고려할 때 외국인 선수의 기대치에 걸맞는 성적은 아니지만, 단기 대체 외인으로 합류한 것임을 감안하면 단순히 평가하기도 어려움이 있다.

27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 생각여 잠겨 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.27/

분명한 건 삼성이 지금 당장 외인을 교체하기보단 오러클린과의 계약을 연장하면서 가능한 동행하길 원하고 있다는 점. 삼성의 이같은 선택이 LG 트윈스-KT 위즈와의 빅3 선두 다툼에서 어떤 결과로 이어질지 흥미롭다. LG는 요니 치리노스를 퇴출하고 불펜투수 약셀 리오스를 보강했고, KT 역시 1선발 맷 사우어가 기대만큼의 활약을 보여주진 못하고 있는 처지다.

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com