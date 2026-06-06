시즌은 길다, "강백호, 완전해지면 선발 복귀"…'신인' 오재원 리드오프 복귀, "열심히 노력했다"

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 6회말 강백호가 2루타를 치고 질주하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

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[부산=스포츠조선 이종서 기자] "아직 경기가 많이 남았다."

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한화 이글스는 6일 부산 사직구장에서 롯데 자이언츠와 경기를 한다.

이날 한화는 오재원(중견수)-요나단 페라자(지명타자)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-김태연(1루수)-허인서(포수)-이도윤(2루수)-이진영(우익수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

강백호가 3경기 연속 선발 라인업에 제외됐다. 햄스트링 부분에 통증을 안고 있다. 김경문 한화 감독은 지난 5일 "다리가 불편하다"고 설명했다.

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김경문 한화 감독은 6일 경기를 앞두고 "이제 50몇 경기 치렀다. 아직 경기가 많이 남았다. 월요일까지 잘 쉬고 나면 다음주에 하기가 수월하다. 선수가 안 아플 때, 편안할 때 나와야 컨디션도 좋을 거다. 오늘 하고, 내일에는 대타로 생각하고 있다"고 설명했다.

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타점 1위를 달리고 있는 강백호는 5일 부산 롯데전 6회초 2사 만루에 대타로 나와 밀어내기 볼넷을 얻어냈다. 김 감독은 "한 경기에서 만루 찬스가 오는 경우가 많지 않다. 그 찬스에서 나는 점수로 경기를 편안하게 갈 거라고 생각했다"고 말했다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 8회초 2사 1루 한화 오재원이 2루를 훔치고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

신인 오재원도 4월29일 대전 SSG전 이후 38일 만에 리드오프로 복귀했다. 김 감독은 "초반에 1번타자로 나가다가 빠져 있었다. 열심히 노력했으니 오늘 기회에 잘 해주면 좋겠다"고 이야기했다.

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김 감독은 전날 선발로 나와 6이닝 3안타 2탈삼진 2실점(비자책)으로 호투를 펼친 류현진도 칭찬했다. 김 감독은 "중요할 때 승리를 따내주고 있다"라며 "잘 던지고 막아가니 타자들도 안정감이 생기고 힘을 내는 거 같다"고 말했다.

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연승 및 위닝시리즈에 도전하는 한화는 윌켈 에르난데스가 선발로 나온다. 올 시즌 10경기에 출전해 3승3패 평균자책점 4.47을 기록했다. 롯데를 상대로는 지난 4월19일에 등판해 6이닝 5안타 1볼넷 2탈삼진 무실점을 기록한 바 있다.

부산=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com