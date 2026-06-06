"자궁 파열·대량 출혈 위험"…김동현, 고위험군 '넷째 출산'에 쏟아지는 불안

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[스포츠조선 이지현 기자] 전 이종격투기선수 김동현이 넷째 아들의 정밀 초음파 검진을 받던 중, 담당 산부인과 전문의로부터 넷째 제왕절개 출산에 따른 위험성에 대해 들은 후 걱정이 커졌다.

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6일 유튜브 채널 '동현이넷'에는 '넷째 출산이 걱정되는 이유 (고위험 산모)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 의사는 현재 태아 상태는 건강하고 특별한 이상 소견도 없지만, 넷째 출산인 만큼 산모에게 발생할 수 있는 위험도는 이전 출산보다 높다고 설명했다.

특히 의사는 "분만을 계속할수록 위험도가 증가한다"며 가장 우려되는 부분으로 자궁 파열과 산후 출혈 위험을 언급했다. 김동현의 아내는 셋째 출산 당시에도 자궁벽이 많이 얇아졌다는 진단을 받은 상태였다. 이에 의사는 "자궁이 얇아졌다고 해서 저절로 터지는 것은 아니지만 진통이 시작되면 위험도가 높아질 수 있다"며 만삭 이후에는 최대한 응급상황을 피하고 계획적으로 수술 날짜를 잡는 것이 좋다고 조언했다.

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더 큰 걱정은 산후 출혈이었다. 의사는 태반이 분리될 때 혈관이 한꺼번에 찢어지면서 원래도 많은 출혈이 발생하지만, 넷째 제왕절개인 경우 그 위험성이 더욱 커진다고 설명했다. "첫째보다 둘째, 둘째보다 셋째, 셋째보다 넷째가 위험도가 가파르게 상승한다"고 말하며 수술 횟수가 늘어날수록 유착 태반과 대량 출혈 가능성이 높아진다고 밝혔다.

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의사는 출혈이 심할 경우 수혈이 필요할 수 있으며, 최악의 상황에서는 산모의 생명을 지키기 위해 자궁 적출까지 고려해야 한다고 설명했다. 또한 혈관을 막아 출혈을 줄이는 색전술은 대학병원급 시설에서 가능한 시술이라며, 필요할 경우 대형병원 출산도 검토할 수 있다고 덧붙였다.

설명을 들은 김동현은 "넷째에 대해 인터넷에서 여러 이야기를 많이 봤다"며 불안한 심정을 솔직하게 털어놨다. 그는 "아내와 아이에게 위험한 상황이 생기는 건 아닌지 걱정된다"면서도 "아이의 건강도 중요하지만 나에게는 와이프의 건강이 최우선"이라고 말했다. 이어 "지금도 세 아이와 아내만으로 충분히 행복한데, 한 명 더 낳으면 더 행복하겠다는 욕심에 아이한테나 아내한테 너무 위험한 상황이 생기는게 아닌지 괜히 불안해진다"면서 "출산일까지 무리 없이 잘 버티고 무사히 지나갔으면 좋겠다"고 진심을 전했다.

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한편 김동현은 2018년 6살 연하의 비연예인 여성과 결혼해 1남 2녀를 두고 있으며, 올해 10월 넷째를 출산할 예정이다.

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olzllovely@sportschosun.com