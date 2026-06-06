"김도영도 팔을 막 돌리던데" 승부처 '1점' 위한 비밀무기 키웠다…KIA가 작년과 달라진 점 [광주포커스]

사진제공=KIA 타이거즈

29일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김민규가 2타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

사진제공=KIA 타이거즈

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "중요한 순간 1점을 내고자 할 때 꼭 필요한 선수가 됐다."

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19세 신인의 폭발적인 스피드가 이범호 KIA 타이거즈 감독을 웃게 했다. KIA 김민규가 그 주인공이다.

6일 광주 기아챔피언스필드에서 만난 이범호 감독은 김민규 이야기가 나오자 "스카우트팀에서 좋은 선수를 잘 뽑아주셨다. 스프링캠프 때 보고 퓨처스에서 잘 준비시킨 보람이 있다"며 미소지었다.

전날 광주 삼성 라이온즈와의 달빛시리즈 1차전에서 KIA는 5대2로 승리했다.

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9회초 삼성 박승규의 투런포가 터지며 상대의 추격에 직면했지만, 마무리 성영탁을 투입해 그 흐름을 끊고 승리를 확정지었다. 앞서 7회에 따낸 쐐기 1점이 한층 더 중요한 의미를 갖는 이유다.

29일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김민규가 2타점 2루타를 치고 질주하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

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7회 1사 후 김선빈이 안타로 출루하자 이범호 감독은 대주자 김민규를 기용했다.

김민규는 도루로 2루를 훔쳤고, 이어진 김도영의 우전안타 때 그대로 홈으로 뛰어들어 점수와 연결시켰다. 타구 속도가 빨라 홈에 뛰어들기 쉽지 않은 상황이었는데, 기민하고 날렵한 주루가 돋보였다.

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이범호 감독은 "외야 수비, 그리고 주루플레이에는 탁월한 감각이 있다. 그런 성향으로 1군 무대를 꾸준히 접해야 타석에 들어갔을 때도 두려움이 덜한 상황에서 임할 수 있다"면서 "한타석씩 나가게 해주면서 좀더 단단해질 수 있도록 돕겠다. 이제 우리 팀이 막판 1점을 노릴 때는 꼭 필요한 선수가 됐다"며 만족감을 드러냈다.

27일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 타격하고 있는 KIA 김민규. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.27/

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"득점 내기 쉽지 않은 상황에서 타점을 만들어주는게 정말 중요하다. (김)도영이도 어제 (홈으로)들어가라고 팔을 휘두르더라. 감독 입장에선 또 도영이한테 빠른공 던지라고 대주자를 낸 거기도 하고, 거기서 민규가 도루를 해주니까 도영이든 뒤에 성범이도 컨디션이 좋으니까, 점수 낼 확률이 높다고 봤다. 7,8회 투입 시기를 고민하다가 중심타선 쪽에 모험을 걸었다."

이범호 감독은 "9회에 좀 힘들 수 있는 상황이 있었는데, 7회에 1점 잘 도망간 게 컸다"며 거듭 칭찬했다.

올해 신인 드래프트 3라운드(전체 30번)에 KIA의 지명을 받은 휘문고 출신 신인이다. KIA가 지난해와 가장 달라진 점, 승부처에 기용할 수 있는 확실한 1점용 대주자 카드가 생겼다는 점이다. 어느덧 '빅3'를 위협하는 위치로 올라선 KIA가 더 높은 곳을 바라보는 이유다.

29일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김민규가 2타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com