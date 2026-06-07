Advertisement
광고 닫기

배성재 폭로 "母, 이경규 믿고 전재산 투자했는데…인생 첫 번째 시련"

입력

배성재 폭로 "母, 이경규 믿고 전재산 투자했는데…인생 첫 번째 시련"

[스포츠조선 이우주 기자] SBS 아나운서 출신 배성재가 이경규와의 남다른 인연을 밝혔다.

7일 유튜브 채널 '갓경규'에서는 '이경규가 배성재에게 평생 잘 해야 하는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

배성재와 박지성을 만난 이경규는 "배성재 캐스터는 고등학교 때부터 제가 거의 다 키웠다. (저희 회사) 김밥집 가맹점을 부모님이 하셨다"고 배성재와의 인연을 밝혔다.

배성재 폭로 "母, 이경규 믿고 전재산 투자했는데…인생 첫 번째 시련"

이에 배성재는 "고등학교 때는 아니고 대학교 때였는데 어머니가 IMF때 명예퇴직을 하시고 퇴직금을 어디다 써야 되나 이런 생각을 하고 있는데 (이경규가) '이 김밥집하면 모두가 부자가 됩니다. 여러분 퇴직금 저한테 다 내세요' 해서 여기다가 모든 퇴직금과 전재산을 갖다 바치고 인천에 조그만 가게를 열었다. 저는 아무것도 모르니까 '이경규 사장님이 모든 걸 관리해주시는구나' 했다. 첫날 개업할 때 오셔서 사인해주고 잘 되실 거라 하고 단 한 번도 오지 않았다"고 폭로해 웃음을 안겼다.

이에 민망해한 이경규는 "아무튼 김밥 먹고 잘 된 거 아니냐"고 했지만 배성재는 "김밥도 먹고 거기 메뉴가 좋았다"면서도 "아주 저의 첫 번째 인생 시련이다"라고 토로해 웃음을 더했다.

배성재는 "이경규 선배님이 저한테는 항상 개그맨 후배한테 하듯이 혹독하게 안 하시고 약간의 미안한 마음을 가지고 있다. 항상 저한테는 따뜻함이 있다"고 밝혔고 이경규는 "볼 때마다 눈을 못 쳐다보겠다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement