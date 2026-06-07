배성재 폭로 "母, 이경규 믿고 전재산 투자했는데…인생 첫 번째 시련"

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[스포츠조선 이우주 기자] SBS 아나운서 출신 배성재가 이경규와의 남다른 인연을 밝혔다.

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7일 유튜브 채널 '갓경규'에서는 '이경규가 배성재에게 평생 잘 해야 하는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

배성재와 박지성을 만난 이경규는 "배성재 캐스터는 고등학교 때부터 제가 거의 다 키웠다. (저희 회사) 김밥집 가맹점을 부모님이 하셨다"고 배성재와의 인연을 밝혔다.

이에 배성재는 "고등학교 때는 아니고 대학교 때였는데 어머니가 IMF때 명예퇴직을 하시고 퇴직금을 어디다 써야 되나 이런 생각을 하고 있는데 (이경규가) '이 김밥집하면 모두가 부자가 됩니다. 여러분 퇴직금 저한테 다 내세요' 해서 여기다가 모든 퇴직금과 전재산을 갖다 바치고 인천에 조그만 가게를 열었다. 저는 아무것도 모르니까 '이경규 사장님이 모든 걸 관리해주시는구나' 했다. 첫날 개업할 때 오셔서 사인해주고 잘 되실 거라 하고 단 한 번도 오지 않았다"고 폭로해 웃음을 안겼다.

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이에 민망해한 이경규는 "아무튼 김밥 먹고 잘 된 거 아니냐"고 했지만 배성재는 "김밥도 먹고 거기 메뉴가 좋았다"면서도 "아주 저의 첫 번째 인생 시련이다"라고 토로해 웃음을 더했다.

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배성재는 "이경규 선배님이 저한테는 항상 개그맨 후배한테 하듯이 혹독하게 안 하시고 약간의 미안한 마음을 가지고 있다. 항상 저한테는 따뜻함이 있다"고 밝혔고 이경규는 "볼 때마다 눈을 못 쳐다보겠다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com