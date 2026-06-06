박서진, 위고비 맞고도 11kg 증가 "밥 대신 과자 먹어"(살림남)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 박서진이 체중 증가 사실을 고백하며 본격적인 다이어트 도전에 나섰다.

Advertisement

6일 방송된 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 최근 체중이 증가한 박서진의 일상이 공개됐다.

이날 박서진은 "'살림남' 첫 출연 때보다 11kg 정도 쪘다"며 현재 몸무게가 73kg이라고 밝혔다. 그는 과거 62kg이었던 체중과 비교해 눈에 띄게 달라진 모습을 언급하며 스스로도 변화를 체감하고 있다고 전했다.

특히 함께 출연한 동생 효정은 과거 85kg에서 73kg까지 감량에 성공한 근황을 공개해 대비를 이뤘다. 반면 박서진은 오히려 체중이 증가한 상황으로 눈길을 끌었다.

Advertisement

박서진은 살이 찐 이유에 대해 "식사 대신 과자, 빵을 먹는다"고 설명했고, 이를 들은 은지원은 "디저트 그렇게 먹으면 X진다"며 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

Advertisement

곧이어 동생 효정이 "주사나 식욕 억제제 도움을 받아본 적 있냐"고 묻자 박서진은 "다 해봤다. 위고비도 맞아봤고 마운자로도 해봤고 식욕억제제도 먹어봤다"고 솔직하게 털어놨다. 그는 이어 "작년에 연예대상도 있고 해서 다이어트 의지가 있었는데, 지금은 비수기라서 그렇다"며 다이어트 의지가 떨어졌다고 고백했다.

방송에서는 팬들의 반응이 담긴 댓글들도 공개됐다. 박서진은 "예전 얼굴 돌아올 때까지 '살림남' 안 본다", "살찌니까 성형 전 얼굴이 보인다" 등 다소 직설적인 반응을 읽고 충격을 받은 모습을 보이기도 했다.

Advertisement

결국 박서진은 "저 이제 진짜 살 빼야 한다. 곧 콘서트 한다"라며 다이어트를 선언했다.