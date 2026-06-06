'마이클 캐릭 체제 1호 영입' HERE WE GO 속보! 맨체스터 유나이티드↔아탈란타, 에데르송 이적 합의 '던딜'..총 이적료 4500만유로+계약서 사인은 오는 주초 예정

에데르송 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]마침내 브라질 출신 미드필더 에데르송이 EPL 맨체스터 유나이티드 선수가 됐다. 맨유와 아탈란타가 아탈란타 이적을 위한 모든 조건에 합의했다.

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유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 6일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 '두 구단은 공식적으로 이적 계약을 마무리했다. 이적료는 총 4500만유로다. 에데르송은 오는 휴일을 보낸 후 다음주 초 개인적으로 계약서에 사인할 것이다'고 보도했다. 에데르송은 최근 마이클 캐릭이 정식 감독으로 임명된 이후 맨유 구단의 첫 번째 영입 선수가 됐다.

앞서 며칠 전 이미 두 구단은 에데르송 이적료로 4500만유로에 합의한 것으로 알려졌다. 이 금액에는 향후 추가될 수 있는 옵션 금액도 포함돼 있다. 파브리지오 로마노, 영국 BBC 등은 지난 3일 일제히 이 맨유의 에데르송 영입 합의 소식을 전했다. 계약 기간은 4년으로 알려졌다. 당시 BBC는 에데르송은 4년에 추가 12개월 연장 옵션도 붙었다고 전했다.

맨유는 이번 여름 이적시장에서 대대적인 스쿼드 개편 작업을 물밑으로 진행 중이다. 그 첫 신호탄이 에데르송 영입이다. 맨유는 이번 달 말 계약이 만료되는 에데르송의 브라질 국가대표 선배 카세미루의 이탈로 약화된 해당 포지션의 보강을 최우선 과제로 삼았다.

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만 26세의 에데르송은 아탈란타 중원에서 다양한 멀티 플레이를 펼칠 수 있다는 걸 입증했다. 아탈란타에서 총 180경기에 출전해 16골을 기록했다. 브라질 국가대표로 A매치 3경기 출전 기록을 보유한 에데르송은 카를로 안첼로티 감독이 뽑은 북중미월드컵 최종 엔트리에는 들지 못했다.

에데르송 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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에데르송의 장단점은 분명하다. 그는 지치지 않는 강력한 엔진과 탄탄한 피지컬을 바탕으로 경기장 전역을 누비며 공수 밸런스를 잡아준다. 상대의 패스 길목을 미리 읽고 차단하는 인터셉트와 볼 리커버리 능력이 매우 탁월하다. 중앙 미드필더로 수비력이 공격에 비해 뛰어나다. 상대적으로 안정적인 패스로 점유율을 유지하는 데는 능하지만, 밀집 수비를 무너뜨리는 창의적인 킬패스나 기회 창출 능력은 아쉽다. 또 상대의 순간적인 강한 압박 상황에서 둔탁한 볼터치로 공을 잃거나, 롱패스와 드리블의 정확도에 다소 기복이 있다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com