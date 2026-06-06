"엄마는 김치녀"..'하시4' 김지민, 결국 고개 숙였다 "미숙함으로 불편 드려 죄송"(전문)

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[스포츠조선 김소희 기자] '하트시그널4' 김지민이 유출된 '친한친구' SNS 게시물에 대해 입장을 밝히며 사과의 뜻을 전했다.

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김지민은 6일 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 게재하고 "최근 며칠 동안 저의 개인적인 공간에서 작성되었던 게시물들로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다"라고 고개를 숙였다.

이어 "대중의 과분한 사랑과 관심을 받는 직업을 가진 사람으로서 언제나 더 신중하고 성숙한 모습을 보여드렸어야 함에도 불구하고, 저의 미숙함으로 인해 많은 분들께 불편함과 실망을 안겨드린 것 같아 마음이 무겁다"고 전했다.

또한 김지민은 "비록 한정된 공간이었을지라도 저의 개인적인 의견을 공유하는 과정에서 누를 끼치게 된 점 깊이 반성하고 있다"며 자신의 언행에 대한 책임을 인정했다.

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특히 그는 사적으로 언급했던 내용 가운데 사실관계가 명확히 확인되지 않은 이른바 '주클럽' 관련 이미지에 대해 언급하며 "의도치 않게 피해와 상처를 입으신 아티스트 박희선 님과 소속사 관계자분들, 그리고 팬분들께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "저의 경솔한 언급으로 인해 불편함을 겪으신 다른 아티스트분들께도 깊은 사과의 말씀을 전한다"고 덧붙였다.

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다만 현재 온라인상에 확산되고 있는 게시글과 관련해서는 일부 내용에 대해 사실관계를 바로잡기도 했다. 김지민은 "온라인상에 유포되고 있는 게시글에 포함된 내용 중 일부는 제가 작성한 것이 맞다"면서도 "해당 자료에 포함된 모든 내용을 제가 직접 작성한 것은 아니며, 일부는 기존에 작성돼 있던 내용이 공유되거나 전달되는 과정에서 함께 언급된 내용이 포함돼 있다"고 설명했다.

이어 "해당 글은 제한된 소수의 지인들과만 소통하던 비공개 공간에서 작성된 것"이라며 "재유포되는 과정에서 작성 시점의 의미와 전후 맥락이 상당 부분 누락되거나 왜곡돼 일부 내용은 사실과 다르게 전달되고 있기도 하다"고 주장했다.

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김지민은 무단 유출 및 허위 사실 확산으로 인해 자신과 가족, 주변인들이 큰 어려움을 겪고 있다고 토로했다. 그는 "동의 없는 무단 유출과 사실과 다른 내용의 확산으로 인해 현재 저뿐만 아니라 저의 가족, 그리고 저를 아껴주시는 주변 분들까지 감당하기 어려운 큰 어려움을 겪고 있는 상황"이라고 밝혔다.

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그러면서 "상황이 더욱 악화되는 것을 막기 위해 부득이하게 필요한 범위 내에서 적절한 법적 대응을 검토하고 있다"며 법적 대응 가능성을 시사했다.

끝으로 김지민은 "무엇보다 제가 바라는 것은 사실관계가 명확히 확인되지 않은 내용의 추가적인 공유와 확산이 멈추는 것"이라며 "이번 일을 계기로 저 자신을 깊이 돌아보고 앞으로는 더욱 성숙하고 책임감 있는 자세로 여러분 앞에 설 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

앞서 이날 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 중심으로 김지민이 인스타그램 '친한 친구' 기능을 통해 게시한 것으로 추정되는 스토리 캡처 이미지가 확산되며 논란이 불거졌다.

해당 게시물에는 정치적 견해가 담긴 글과 함께 특정 사회 현상 및 경제 문제에 대한 개인적인 의견이 포함된 것으로 알려졌다. 특히 일부 게시물에서 "엄마 김치녀" 등 자극적인 표현이 사용돼 비판을 받았다.

또한 온라인상에는 특정 연예인과 방송 출연자들을 둘러싼 확인되지 않은 루머가 언급된 게시물도 확산됐다. 이 밖에도 반려동물 양육과 관련한 발언, 욕설이 포함된 게시글 등이 추가로 공개되면서 누리꾼들의 갑론을박이 이어지고 있다.

다만 김지민은 이날 사과문을 통해 유포된 자료 가운데 일부 내용은 자신이 작성한 것이 맞지만, 모든 내용이 본인의 작성물은 아니며 재유포 과정에서 맥락이 왜곡된 부분도 있다고 해명했다.

한편 김지민은 2023년 방송된 채널A 연애 리얼리티 프로그램 '하트시그널4'에 출연해 얼굴을 알렸다. 현재 공개 연애 중인 그는 남자친구가 미국에 거주 중이며 테슬라 직원이라고 밝힌 바 있다.

다음은 김지민 사과문 전문

안녕하세요, 김지민입니다.

먼저 최근 며칠 동안 저의 개인적인 공간에서 작성되었던 게시물들로

인해 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.

대중의 과분한 사랑과 관심을 받는 직업을 가진 사람으로서

언제나 더 신중하고 성숙한 모습을 보여드렸어야 함에도 불구하고,

저의 미숙함으로 인해 많은 분들께 불편함과 실망을 안겨드린 것 같아 마음이 무겁습니다.

비록 한정된 공간이었을지라도 저의 개인적인 의견을 공유하는 과정에서 누를 끼치게 된 점 깊이 반성하고 있습니다.

특히 사적으로 언급했던 내용 중 사실관계가 명확히 확인되지 않은

이른바 '주클럽' 관련 이미지로 인해 의도치 않게 피해와 상처를 입으신 아티스트 박희선 님과 소속사 관계자분들, 그리고 팬분들께 진심으로 사과드립니다.

더불어 저의 경솔한 언급으로 인해 불편함을 겪으신 다른 아티스트분들께도 깊은 사과의 말씀을 전합니다.

현재 온라인상에 유포되고 있는 게시글에 포함된 내용 중 일부는 제가 작성한 것이 맞습니다.

다만 해당 자료에 포함된 모든 내용을 제가 직접 작성한 것은 아니며,

일부는 기존에 작성되어 있던 내용이 공유되거나 전달되는 과정에서 함께 언급된 내용이 포함되어 있습니다.

또한 해당 글은 제한된 소수의 지인들과만 소통하던 비공개 공간에서 작성된 것으로, 재유포되는 과정에서 작성 시점의 의미와 전후 맥락이 상당 부분 누락되거나 왜곡되어 일부 내용은 사실과 다르게 전달되고 있기도 합니다

저 또한 사회의 구성원으로서 다양한 의견과 관점을 언제나 존중합니다.

그러나 동의 없는 무단 유출과 사실과 다른 내용의 확산으로 인해 현재 저뿐만 아니라 저의 가족, 그리고 저를 아껴주시는 주변 분들까지 감당하기 어려운 큰 어려움을 겪고 있는 상황입니다.

이로 인해 상황이 더욱 악화되는 것을 막기 위해 부득이하게 필요한 범위 내에서 적절한 법적 대응을 검토하고 있다는 점을 조심스럽게 말씀드립니다.

무엇보다 제가 바라는 것은 사실관계가 명확히 확인되지 않은 내용의 추가적인 공유와 확산이 멈추는 것입니다.

부디 이 부분을 간곡히 부탁드립니다.

이번 일을 계기로 저 자신을 깊이 돌아보고, 앞으로는 더욱 성숙하고 책임감 있는 자세로 여러분 앞에 설 수 있도록 노력하겠습니다.

이 순간에도 저를 믿고 따뜻한 응원과 위로를 보내주시는 팬분들께 진심으로 감사드립니다.

다시 한번 진심으로 죄송합니다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com