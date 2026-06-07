케이윌, 故휘성 노래하며 사무치는 그리움..."즐거운 기억 많은 친구" ('불후')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 케이윌이 절친했던 故 휘성을 향한 그리움을 담아 무대를 꾸몄다.

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6일 방송된 KBS2 '불후의 명곡'은 천재 작곡가 김도훈 편 2부가 그려졌다.

이날 케이윌은 8년 만에 '불후' 무대에 올라 故 휘성의 'I'm Missing You'를 선곡해 깊은 울림을 선사했다. 특히 이번 무대는 김도훈 작곡가가 직접 케이윌에게 부탁해 성사된 것으로 알려져 더욱 의미를 더했다.

무대 전 케이윌은 "휘성이는 즐거운 기억, 아쉬웠던 추억이 많은 친구"라고 떠올렸다. 이어 "나뿐만 아니라 가수들에게 많은 영향을 줬을 거라고 생각한다"라면서 그리움을 담아 열창했다.

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케이윌의 진심이 담긴 무대에 김도훈과 바다는 물론 객석의 명곡판정단들도 뜨거운 눈시울을 붉혔다.

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바다는 "사실 예전에 사랑하는 친구를 먼저 보낸 적이 있다"라며 눈물을 흘렸다. 그는 "한동안 너무 그리워서 그 친구와의 추억이 담긴 노래를 무대에서 부르지 못했다"며 "케이윌 씨가 어떤 마음으로 저 노래를 부를까 싶었다. 그 마음을 생각하니 참을 수가 없었다"고 털어놨다.

김도훈은 "휘성은 내 음악 인생을 이야기할 때 절대 빼놓을 수 없는 친구"라며 "몇 년 전 '불후의 명곡' 출연 제안을 받았을 때도 거절한 적이 있다"고 말했다. 그는 "당시 휘성 씨가 많이 아파하고 있을 때였다. 휘성이 없는 '불후의 명곡'은 나갈 수 없다고 생각했다"며 "휘성이가 괜찮아지면 그때 출연하겠다고 했었다"고 털어놨다.

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이어 "불의의 사고 후 사실 휘성이 곡을 안 할 수는 없다. 내 음악 인생에서"라면서 "가장 음악적으로 이야기를 많이 했던 사람이 휘성과 케이윌이었다. 케이윌한테 '휘성 노래만큼은 네가 불러줬으면 좋겠다'고 부탁했다"고 말했다.

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김도훈은 "케이윌 역시 휘성과 굉장히 친했던 친구고, 이 무대 준비하면서 즐겁지만 않았을 텐데 정말 정성껏 준비해 줬다"라고 고마움을 전했다.

또 "원곡을 크게 바꾸지 않고 불러줘서 예전에 휘성과 녹음하던 시절이 떠올랐다"라며 "옛 추억들이 한꺼번에 밀려오면서 감정이 북받쳤다"고 말해 뭉클함을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com