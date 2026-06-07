이현이, 'S전자 부장' 남편과 경제권 분리 "서로 수입도 몰라..생활비만 각출"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 이현이가 남편과 수입을 공개하지 않는다고 밝혔다.

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6일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '부부 사이에 니꺼 내꺼가 어딨냐'라는 주제로 이야기를 나눴다.

이날 이현이는 남편과의 경제권 관리 방식에 대해 "요즘 부부들처럼 아예 철저하게 분리했다. 수입도 서로 공개 안 한다"고 밝혔다.

이어 "요즘 많이 하는 방식이다. 친구들도 결혼한 후에도 수입 합치지 않는 부부가 많다. 각자 관리하고 생활비는 각출해서 공동 지출한다"며 "(생활비를) 똑같이 내지는 않는다"고 설명했다.

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이를 들은 배우 박준규는 "서로 수입을 진짜 모를 수 있냐"며 놀라워했다.

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이에 이현이는 "진짜 모른다. 사실 남편은 회사원이니까 대충 알게 되는데 보너스나 성과급은 전혀 모른다"고 말했다.

그러면서 "대신 남편은 내 수입은 전혀 모른다. 출연료가 들쑥날쑥하지 않냐. 그래서 내가 적당히 두루뭉술하게 공개한다"고 덧붙였다.

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한편 이현이는 2012년 한 살 연상의 S전자 반도체 개발 엔지니어 홍성기와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.