서인영, 이혼 2년 만에 새 출발?…6살 연상 CEO와 재혼설

서인영. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영의 재혼설이 불거졌다.

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일간스포츠는 7일 서인영이 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 결혼을 준비 중이라고 보도했다.

보도에 따르면 두 사람은 지인의 소개로 만나 진지한 만남을 이어왔으며, 올해 하반기 결혼식을 올릴 예정이다.

최 대표는 1978년생으로 1984년생인 서인영보다 6살 연상이다. 다만 서인영 측은 이날 현재까지 재혼설과 관련한 공식 입장을 밝히지 않고 있다.

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이번 결혼설이 더욱 관심을 모으는 이유는 서인영이 최근 여러 방송과 유튜브 콘텐츠를 통해 연애 사실을 공개해왔기 때문이다.

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서인영은 지난달 공개된 유튜브 콘텐츠에서 "이혼하고 만난 남자친구만 해도 3명 된다"며 "지금 만나는 사람, 썸 타는 사람도 있다"고 솔직하게 털어놨다.

또 지난 5월 공개된 자신의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에서는 "초등학교 때부터 연애를 쉰 적이 없다"며 "현재도 항상 연애 중"이라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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앞서 서인영은 2023년 2월 비연예인 사업가와 결혼했지만, 약 1년 9개월 만인 2024년 11월 합의 이혼 소식을 전했다.

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이후 '유 퀴즈 온 더 블럭'과 유튜브 채널 등을 통해 이혼 후 심경을 솔직하게 고백해 왔다.

특히 지난 3월에는 "활동도 하기 싫었고 도망가고 싶었다. 그냥 조용히 사라지고 싶었다"며 이혼 당시의 심경을 털어놓는가 하면 "결혼 생활은 나와 맞지 않는 부분도 있었다"고 털어놓은 바 있다.

서인영은 2002년 쥬얼리 멤버로 데뷔해 '니가 참 좋아', '슈퍼스타', '원 모어 타임' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 이후 솔로 가수와 방송인으로 활동하며 대중과 만나고 있다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com