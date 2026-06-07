“유부남과 교제 중 방송 출연” 연애 리얼리티 출연자 불륜 의혹 폭로글 확산

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[스포츠조선 박아람 기자] 한 연애 리얼리티 프로그램 출연자를 둘러싼 불륜 의혹 폭로 게시글이 온라인에서 빠르게 퍼지며 논란이 일고 있다.

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지난 6일 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 '연애 리얼리티 출연자의 도덕적 검증 실패'라는 제목의 글이 올라오며 관심을 모았다.

작성자는 자신을 공익 제보자라고 밝히며 해당 프로그램 출연자 A씨가 이미 가정이 있는 유부남과 교제 중이었다고 주장했다. 또한 A씨가 상간 관련 손해배상 소송 피고로 지목된 상태라고도 언급하며 의혹을 제기했다.

게시글에는 A씨가 방송 출연 당시 교제 사실을 숨긴 채 프로그램에 참여했으며, 합숙 촬영 기간에도 외부에서 시간을 보낸 뒤 숙소로 복귀하는 등 이중적인 생활을 했다는 주장도 포함됐다.

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작성자는 또 A씨가 자신의 커리어 유지를 위해 관계를 지속했고, 상대 배우자의 관계 정리 요구에도 불구하고 교제를 이어갔다고 주장했다. 아울러 사과 없이 법적 대응을 언급하는 등 2차 가해 정황이 있었다는 내용도 덧붙였다.

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이와 함께 해당 인물이 미인대회 출신 공인이라는 점을 언급하며 방송사들의 출연자 검증 강화가 필요하다고 주장했다.

게시글에는 A씨로 추정되는 여성과 한 남성이 엘리베이터 안에서 스킨십을 하는 모습이 담긴 CCTV 캡처 이미지도 함께 공개된 것으로 알려졌다.

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해당 내용은 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 확산되며 관심을 모았지만, 프로그램 측의 공식 입장은 아직 나오지 않은 상태다. 또한 게시글 내용은 작성자의 주장에 기반한 것으로 사실 여부는 확인되지 않았다.

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한편 해당 게시글은 현재 삭제된 상태다.

tokkig@sportschosun.com