류이서, ♥전진 속마음 듣고 눈물 "시험관 준비, 기분 좋지만은 않아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 인플루언서 류이서가 남편 전진의 시험관 임신 속마음을 듣고 눈물을 보였다.

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류이서의 유튜브 채널에서는 7일 '시험관에 대한 전진 속마음 듣고 눈물 터진 류이서'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

류이서는 "난자 채취를 하면서 남편이 찍어둔 영상을 보게 됐다. 그걸 보고 눈물이 나더라. 특별한 말을 하거나 특별한 멘트를 한 게 아닌데"라며 눈물을 보였다.

이어 전진의 시험관 준비 속마음이 공개됐다. 난자 채취 당일, 류이서가 들어간 후 전진은 가라앉은 목소리로 "항상 기분이 (이상하다)"라고 말을 잇지 못했다.

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전진은 "아내는 너무 설렌다고 하는데 혼자 주사 힘들게 맞고 들어가는 모습 보니까 저는 기분이 그게 좋지만은 않다"며 "저는 이제 2시간 반 동안 혼자 시간을 보내다가 가도록 하겠다"고 털어놨다.

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전진의 속마음을 알게 된 류이서는 "남편이 내가 하면 하지 아내나 가족이 아파하는 걸 못 보는 성격이다. 그걸 아파하는 거 같더라"라며 "함께 뭔가를 겪으면서 더 성숙해지는 거 같고 더 서로를 위해주는 거 같다"고 시험관 임신을 준비하며 느낀 부부애를 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com