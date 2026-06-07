박경혜, '3,000만 원' 양악수술한 이유 "치열 안 맞아 음식 양쪽으로 못 씹어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박경혜가 양악 수술 후에도 못 고친 습관을 밝혔다.

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7일 유튜브 채널 '경혜볼래'에서는 '싱크대 하부장과 방충망 보수! 그리고 열받은 경혜의 두피 케어'라는 제목의 영상이 게재됐다.

박경혜는 MBC '나 혼자 산다'에서 이찬형과 작업했던 싱크대 하부장을 보수하기로 했다. 보수 후 지친 모습으로 카메라를 다시 켠 박경혜는 "자취 생활하면서 정말 느낀 게 있다. 자취생활에 청소 보수는 끝이 없고 정말 부지런해야 한다"며 "이렇게 지쳐가면서 든 생각이 있다. 이 집 케어하는 거 너무 중요하다. 하지만 오늘만큼은 날 케어하자 해서 오늘은 저를 제대로 케어해 주는 날을 가져보려 한다"고 두피 케어 후 맛있는 음식을 시켜먹기로 했다.

두피 케어를 마무리하기 전 박경혜는 "호화스러운 자취생활을 한다고 말씀드렸다시피 스테이크를 먹고 싶다. 평소에 배달음식을 정말 잘 안 시켜먹는데 오늘만큼은 배달 음식을 시키는 만큼이나 굉장히 호화스럽고 맛있는 음식을 먹고 싶다"며 설레는 마음으로 스테이크와 파스타를 주문했다.

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스테이크를 잘게 자르던 박경혜는 "스테이크를 자르면서 생각난 건데 화장실 편에서 제가 햄버거를 잘라 먹었다"고 밝혔다. 이에 PD는 "그거 해명 좀 해달라"고 말했고 박경혜는 "저는 햄버거를 항상 잘라 먹는다"고 밝혔다.

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그 이유에 대해 박경혜는 "치아가 안 좋고 치열이 진짜 안 맞았을 때 치과 치료를 정말 많이 했다. 한쪽 치료하면 반대쪽으로 먹을 수 있고 치료가 다 되면 얼마 안 가서 다른 쪽에 탈이 나서 항상 음식을 한쪽으로 씹어야 되는 일들이 많았다. 그때부터 음식을 잘게 잘라먹는 습관이 들었다"며 "지금은 치열이 잘 맞음에도 불구하고 계속 음식을 잘게 잘라 먹게 되더라"라고 밝혔다.

한편, 박경혜는 2017년 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에 출연해 양악수술을 고백한 바 있다. 박경혜는 "제가 치아가 작다. 부정교합이 있어서 치아가 너무 빨리 깨졌다. 의사선생님이 치아가 약해 30대면 틀니를 써야 한다고 해 양악수술을 하게 됐다"고 밝혔다.

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자연스러운 수술 후 모습에 주변 사람들도 몰랐다며 "예전에 작업했던 감독님들도 수술 사실을 모르시더라. 3,000만 원 들여서 한 건데"라고 씁쓸해해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com