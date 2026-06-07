발로 차고, 주먹질 하고, 평가전에서 동반 퇴장까지...호날두의 포루투갈, 이게 무슨 추태인가, 월드컵 최종 점검 칠레전 2-1 승리

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[스포츠조선 이현석 기자]경기장에서 폭력이 난무했다. 포르투갈과 칠레의 경기에서 난투극이 발생했다.

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포르투갈 축구 대표팀은 7일(한국시각) 포르투갈 리스본에서 열린 칠레와의 친선 경기에서 2대1로 승리했다. 포르투갈은 2026년 북중미월드컵 참가 전 마지막 최종 점검을 위한 경기에서 승리를 챙기며 본격적인 조별리그를 위한 마무리에 힘을 더했다.

포르투갈은 이날 경기 크리스티아누 호날두, 브루노 페르난데스, 하파엘 레앙, 베르나르두 실바, 후벵 디아스 등 최정예 선수들이 대거 선발로 나섰다. 경기는 논란 속에서 마무리됐다. 전반 추가시간 칠레 수비수 펠레페 파운데스와 포르투갈 수비수 주앙 칸셀루가 볼 경합 과정에서 충돌했다. 파운데스가 넘어진 이후 발로 칸셀루를 일부러 걷어차는 듯한 시늉을 보였고, 이 충돌로 인해 포르투갈과 칠레의 선수들이 대거 모여 몸싸움을 벌였다.

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그중 레앙과 이반 로만이 강하게 부딪혔고, 레앙이 휘두른 손에 맞은 로만이 쓰러지기도 했다. 주심은 두 선수에게 나란히 레드카드를 꺼내들며 동반 퇴장까지 나왔다.

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양 팀 모두 한 명씩 빠지며 수적 균형은 유지된 상황, 포르투갈은 후반에 경기를 주도하며 승리했다. 후반 13분 곤살루 게데스의 선제골에 이어, 후반 30분에는 브루노가 추가 득점을 터트려 격차를 벌렸다. 칠레는 후반 추가시간 루카스 세페다의 만회골이 나왔지만, 한 골의 격차를 더쫓지 못하며 패배했다.

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호날두는 이날 경기 선발로 출전해 A매치 통산 227번째 경기를 소화했다. 다만 기대를 모았던 득점은 터지지 않았다. 호날두는 개인 통산 6번째, 리오넬 메시, 기예르모 오초아 등과 함께 월드컵 역사에 이름을 남길 예정이다. 포르투갈은 월드컵 K조에서 콜롬비아, 우즈베키스탄, 콩고민주공화국과 조별리그에 돌입한다.

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한편 같은 날 열린 미국과 독일의 맞대결에서는 르로이 사네의 결승골에 힘입어 독일이 2대1로 승리햇다. 독일은 이번 승리로 A매치 9연승을 내달렸다. 브라질은 이집트와의 친선경기에서 브루노 기마랑이스와 엔드릭이 득점을 터트려 2대1로 이겼다.

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아르헨티나는 온두라스를 2대0으로 제압했다. 잉글랜든느 해리 케인의 전반 추가시간 득점과 함께 뉴질랜드를 1대0으로 제압했다. 토마스 투헬 감독은 전, 후반 45분을 완전히 다른 선수들로 구성하며 최종 점검에 집중하는 모습이었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com