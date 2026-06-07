이영표, '미모의 아내' 알고보니 방송국 출신이었다..."첫사랑과 결혼 23년차" (사당귀)

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[스포츠조선 김수현기자] 전 국가대표 축구선수인 이영표가 아내와 러브스토리를 공개했다.

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7일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀귀'에서는 이경규가 스페셜 MC로 등장했다.

전 국가대표 축구선수인 이영표 해설위원은 KBS 축구해설위원, 울산 HD FC 사외이사, 한국컨패션 홍보대사, 국립암센터 이사, FSA 이사, 삭스업 대주주 등 엄청난 직함을 가지고 있는 '문어발 보스'였다.

직원수만 해도 100명 이상이었다. 거기에 모든 것을 통제하는 '역대급 보스'이기도 했다.

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이영표는 아내와 러브스토리에 대해 "나는 아내가 첫사랑이다. 처음으로 사귄 사람이다"라고 고백해 모두를 놀라게 했다.

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그는 "2000년에 올스타전 경기에 뽑혔다. 당시 아내가 방송국 인턴을 하고 있었다. 1박 2일동안 친해지면서 1년간 아는 오빠 동생 사이로 지냈다"라며 설레어 하는 표정을 지었다.

이어 "어느날 아내가 미팅을 나간다는 거다. 근데 내 마음이 불편해지기 시작했다"며 그때 비로소 본인의 마음을 알게 됐다고 고백했다.

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2002년 월드컵이 지나고 2003년에 첫사랑과 결혼했다는 이영표는 "지금은 결혼한지 23년차다"라고 밝혔다.

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앞서 이영표는 2003년 아내 장보윤 씨와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.

이영표는 "큰 딸이 대학교 3학년이다"라 했고 전현무는 "나랑 동갑인데"라며 동갑인 이영표에 씁쓸해 했다.

shyun@sportschosun.com