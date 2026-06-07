김빈우, 층간소음 논란 그새 잊었나…위험운전 지적에 "남 미워 마라" 적반하장

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 김빈우가 운전 중 부주의한 모습이 담긴 영상을 공개했다가 비판을 받자 불편한 심경을 드러내며 또 한 번 논란의 중심에 섰다.

Advertisement

김빈우는 지난 6일 자신의 SNS에 "내 몸에서 사리가 나오네. 왜 이렇게 남을 미워하는데 불필요한 에너지를 쓸까"라는 글을 남겼다.

해당 글은 앞서 공개한 제주도 여행 영상에 대한 비판이 이어진 직후 올라온 것으로 눈길을 끌었다.

이날 김빈우는 "33년째 '안 맞아' 하면서 제일 잘 맞는 우리"라는 글과 함께 가족과 제주도 여행을 즐기는 영상을 게재했다. 그러나 영상 속 운전 장면이 문제가 됐다.

Advertisement

공개된 영상에는 김빈우가 차량을 운전하면서 한 손으로 핸들을 잡은 채 음악에 맞춰 춤을 추는 모습이 담겼다.

Advertisement

또 한쪽 다리를 운전석 시트 위로 올린 채 운전하거나 차량 내부 카메라를 바라보며 몸을 흔드는 모습도 포착됐다.

이를 본 일부 누리꾼들은 "위험한 행동이다", "운전 중에는 전방을 주시해야 한다", "본인뿐 아니라 다른 운전자들에게도 위험할 수 있다"며 우려를 나타냈다.

Advertisement

논란이 확산되자 김빈우는 결국 해당 영상을 삭제했다. 하지만 이후 SNS를 통해 "왜 이렇게 남을 미워하는데 불필요한 에너지를 쓰냐"는 글을 올리며 비판 여론에 대한 불편한 심경을 드러냈다.

Advertisement

일부 누리꾼들은 안전 문제를 지적한 목소리를 향해 불만을 토로한 것이 아니냐며 비판적인 반응을 보이고 있다.

김빈우는 지난달에도 층간소음 논란으로 구설에 오른 바 있다. 당시 그는 새벽 시간 라이브 방송을 진행하며 음악을 크게 틀고 춤을 추는 모습을 공개했다가 비판을 받았다.

이에 김빈우는 "1층이거든요"라고 해명했지만 논란이 계속되자 결국 "깊이 반성 중이다. 앞으로 더 주의하겠다"고 사과했다.

층간소음 논란 당시 해명에 이어 이번에는 운전 중 부주의 논란을 지적하는 목소리를 향해 불만을 드러내면서, 김빈우를 둘러싼 갑론을박이 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com