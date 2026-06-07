이경규, 딸 이예림 결혼 5년만에...결국 울컥 "자식은 키울 때나 자식" (사당귀)

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이경규가 딸 이예림을 시집보낸 뒤의 솔직한 심경을 털어놓으며 웃음과 공감을 동시에 안겼다.

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7일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 이경규가 스페셜 MC로 출연했다. .

이날 방송에서는 전 국가대표 축구선수 이영표가 대학생 딸을 둔 아버지로서의 고민을 솔직하게 털어놨다. 이영표는 "큰딸이 현재 대학교 3학년"이라고 밝혔고, 이를 들은 전현무는 "나랑 동갑인데"라며 자신과 동갑인 이영표에 씁쓸한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.

이후 모델 이현이는 이영표에게 "만약 딸이 '아빠, 사랑하는 사람이 생겼어'라며 남자친구를 데리고 오면 어떨 것 같냐"고 물었다.

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이에 이영표는 잠시 생각에 잠긴 뒤 "아직은 받아들이기 어려울 것 같다"며 솔직한 심정을 드러냈다. 이어 "학업에 더 정진해야 한다. 아직은 마음의 준비가 안 됐다. 내 마음이 준비될 때까지 시간이 필요하다"고 말해 딸을 향한 남다른 애정을 드러냈다.

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특히 이날 스튜디오에는 공교롭게도 딸을 둔 아버지들이 한자리에 모여 눈길을 끌었다. '민서 아빠' 박명수와 '예림 아빠' 이경규 역시 이영표의 말에 깊이 공감하는 모습을 보이며 연신 고개를 끄덕였다.

이영표는 딸의 결혼에 대한 복잡한 감정을 이어갔다. 그는 "최근 주변 친구들 자녀 결혼 소식이 많다. 특히 딸을 시집보내는 경우가 많다"며 "결혼식장에 가서 신랑을 보면 화가 난다"고 농담 섞인 진심을 털어놨다. 딸을 키우는 아버지라면 누구나 공감할 만한 속내에 스튜디오는 웃음바다가 됐다.

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이를 듣던 김숙은 "언제쯤이면 마음이 놓이냐. 몇 살에 시집을 가야 하냐. 제 나이 정도면 괜찮냐"고 너스레를 떨었고, 이영표는 곧바로 "그런 불상사는 생기면 안 된다"고 받아쳐 폭소를 유발했다.

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이때 이미 딸 이예림을 결혼시킨 경험이 있는 이경규가 현실적인 조언을 건넸다.

이경규는 씁쓸한 표정으로 "자식은 키울 때나 자식이다"라고 말한 뒤 마치 눈물을 훔치는 듯한 제스처를 취했고 특유의 능청스러운 연기로 웃음을 자아냈다.

한편 이예림은 2021년 축구선수 김영찬과 결혼했으며 슬하에 자녀는 없다.

shyun@sportschosun.com