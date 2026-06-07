"잠실 선결제 하라" 악플에…박보영 "타격 없다" 쿨한 응수

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 박보영이 자신을 향한 악성 댓글 논란에 직접 입을 열었다.

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박보영은 7일 유료 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 팬들과 대화를 나누던 중 최근 SNS에 이어지고 있는 악성 댓글에 대한 심경을 밝혔다.

이날 팬들은 박보영을 향한 무분별한 비난 댓글을 언급하며 걱정스러운 마음을 전했다.

이에 박보영은 "덕분에 힘 많이 얻었다. 고맙다"며 팬들에게 감사 인사를 건넸다.

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이어 그는 "나 버블 보고 알았어 이상한 사람들. 그니까 걱정 마"라며 담담한 반응을 보였다. 그러면서 "타격이 별로 없다"고 덧붙여 의연한 모습을 드러냈다.

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다만 팬들을 향한 애정도 함께 전했다. 박보영은 "귀요미들 말에 상처 받는 편이다. 사랑하면 더 서운하다"고 털어놔 팬들의 마음을 뭉클하게 했다.

최근 박보영의 SNS에는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 정치적 입장을 밝히라는 댓글이 잇따라 달렸다.

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일부 누리꾼들은 지난해 윤석열 전 대통령 탄핵 촉구 집회 당시 박보영이 팬들에게 남긴 메시지를 언급하며 "선택적 정의", "잠실에도 선결제를 해달라" 등의 비판 댓글을 남겼다.

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당시 박보영은 팬들에게 "추우니까 꽁꽁 싸고 나가라. 따뜻한 봄이 얼른 왔으면 좋겠다"는 메시지를 전한 바 있다.

이를 두고 일부 누리꾼들이 최근 재선거 요구 시위와 관련해서는 별다른 입장을 내지 않는다며 문제를 제기한 것이다.

논란이 확산되자 팬들은 박보영의 SNS에 응원 댓글을 남기며 이른바 '선플 운동'에 나섰다.

SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 응원 댓글 동참을 독려하는 글도 이어지며 박보영을 향한 지지의 목소리가 커지고 있다.

한편 박보영은 악성 댓글 논란 속에서도 팬들에게 감사와 애정을 전하며 흔들림 없는 모습을 보여 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com