홍명보호 초대박! 日 제치고 월드컵 파워랭킹 亞 1위, 조별리그 기대감 폭발 "손흥민 부진, 이강인 못 뛰었지만...A조 좋은 성적 기대"

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 홍명보 감독이 기자회견을 하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 홍명보 감독과 선수단이 미팅을 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]대한민국 월드컵대표팀에 대한 평가가 높아지고 있다.

Advertisement

글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 6일(한국시각) '2026년 월드컵 참가팀 순위'라먀 월드컵 참가국 48개국의 파워랭킹을 공개했다.

디애슬레틱은 '이번 대회에 진출한 48개 팀은 각기 다른 목표와 기대치를 가지고 경기에 임한다. 현재 상황을 기준으로 48개 팀의 순위를 최고부터 최하위까지 매겨 보았다. 정확히 말하자면, 지난 4월 모든 진출팀이 확정되었을 때의 순위 집계 이후 감독 교체, 주요 선수 부상, 그리고 팀에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인들을 반영하여 재조정한 순위다'고 전했다.

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 홍명보 감독과 손흥민이 이야기를 하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

지난 4월, 16위를 기록했던 대한민국의 순위는 15위로 한 계단 올라섰다. 한국은 무려 벨기에, 노르웨이, 멕시코, 코트디부아르 등을 제쳤다. 아시아 국가 중에서 가장 높은 순위를 차지하며, 아시아의 강호 중 하나임을 다시 확인했다.

Advertisement

디애슬레틱은 '한국에는 불리한 상황이다. 몇몇 선수들이 지난 시즌 막판에 부진하거나 부상을 당하거나 아예 출전 기회를 얻지 못했다. 손흥민은 LAFC에서 21경기에 출전해 단 2골만을 기록하며 부진했고, 핵심 미드필더 황인범은 부상으로 전력에서 이탈했으며, 이강인은 파리 생제르맹의 유럽챔피언스리그 마지막 4경기에서 단 한 번도 뛰지 못했다'며 '반면 한국에 유리한 점도 있다. 지난주 트리니다드토바고와의 경기에서 손흥민이 두 골을 넣고 황인범이 부상에서 복귀하며 5-0 대승을 거두었다. 멕시코, 남아공, 그리고 유럽 플레이오프에서 가장 약체로 평가받는 체코와 함께 A조에 편성되어 좋은 성적을 기대해 볼 수 있다'고 밝혔다.

로이터연합뉴스

Advertisement

반면 아시아에서 가장 높은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹을 기록 중인 일본은 23위에 그쳤다. 4월 21위보다 두 계단 하락했다. 디애슬레틱은 '미토마 가오루의 낙마로 이번 월드컵에서 뚜렷한 성적을 거두기 어려울 것으로 예상된다. 하지만 엔도 와타루, 카마다 다이치, 다나카 아오, 마에다 다이젠 등 잉글랜드와 스코틀랜드에서 활약 중인 선수들이 포진해 있어 예년보다 선수층이 두터워진 것은 고무적이다. 이번 월드컵은 일본 대표팀의 8회 연속 월드컵 출전이지만, 지금까지 단 한 번도 16강을 통과하지 못했다. 이번에는 더 높은 곳까지 진출할 수 있는 충분한 실력을 갖추고 있다'고 평가했다.

한편 이번 순위에서 가장 높은 곳에 위치한 팀은 스페인이었다. 4월에 이어 다시 한번 1윌르 차지한 스페인, 그 뒤를 프랑스가 차지했다. 디펜딩 챔피언인 아르헨티나는 3위에 올랐으며, 브라질과 잉글랜드가 각각 4위와 5위에 자리하며 기대감을 키웠다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com