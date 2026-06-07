젠슨 황 "화사 무척 매력적" 극찬..신곡까지 챙겨 듣는 팬심에 유재석도 '깜짝'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 엔비디아 창립자 겸 CEO인 젠슨 황이 화사를 향한 팬심을 드러냈다.

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7일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "젠슨 황 샤라웃 투 화사!! 박정민, 김남길, 다음은 젠슨 황?"이라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에서 유재석은 젠슨 황에게 "평소에도 작업할 때 K팝(K-POP)을 많이 듣는다는 이야기를 들었는데 진짜냐"고 물었다.

젠슨 황은 "'골든'을 좋아하지 않는 사람이 어디 있겠느냐. '골든'은 정말 명반"이라며 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 주제가 '골든'을 언급했다.

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이어 "화사의 음악 또한 대단히 사랑한다. 화사는 무척 매력적"이라며 "'Good Goodbye'도 좋고, 새로운 앨범 'So Cute'도 좋다"고 말해 눈길을 끌었다.

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이를 들은 유재석은 "신곡까지도 알고 있냐"며 놀라움을 감추지 못했다. 그러면서 "화사 'So Cute' 또 뜨겠다. 아이고, 화사야 좋겠다. 신곡까지 알고 계신다"며 화사를 향한 부러움을 드러내 웃음을 자아냈다.

이에 젠슨 황은 "화사는 대단히 뛰어난 댄서이기도 하고, 훌륭한 가창력을 지녔다"고 거듭 극찬했다.

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한편 젠슨 황은 그래픽 칩 기업으로 출발한 엔비디아를 생성형 AI 시대의 핵심 기업으로 성장시킨 주역이다. 기술, 경영 양면에서 영향력을 인정받은 성공한 창립자임은 물론, 산업의 판을 바꾼 시대의 설계자로 평가받는다.

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글로벌한 영향력과 존재감을 지닌 젠슨 황이 첫 예능 토크쇼 무대로 '유 퀴즈 온 더 블럭'' 선택한 가운데, 예상을 뛰어넘는 행보를 이어온 젠슨 황이 이번 방송에서 어떤 특별한 순간을 선보일지 기대가 모아진다.

젠슨 황이 함께하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 6월 중 방송될 예정이다.