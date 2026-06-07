韓 선수 이런 대우 있었나...이강인 PSG와 마침내 작별, 3년 만에 새로운 빅클럽 '전격 이적' 예고, "팀 내 핵심 역할, 아시아 최고의 스타로 규정"

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 이강인이 발걸음을 옮기고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드 이적 가능성이 제기되고 있다. 아틀레티코는 이강인에게 파격적인 에이스 지위를 보장할 것으로 보인다.

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스페인의 소이풋볼은 7일(한국시각) '아틀레티코에서 펼쳐지는 아시아 전력, 이강인 영입을 위해 협상 재개'라며 이강인의 아틀레티코 이적설을 조명했다.

이강인은 최근 PSG를 떠날 가능성이 지속적으로 거론되고 있다. 이유는 단연 팀 내 입지와 출전 시간이다. 로익 탄지를 비롯한 PSG 소식에 정통한 유력 기자들은 이강인이 더 많은 출전 시간을 위해 PSG에 이적을 요청했다고 밝혔다. 유럽챔피언스리그 2연패를 달성하는 동안 결승전에서 단 1초도 출전하지 못하는 아쉬움이 컸다.

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 손흥민 김민재 이강인이 훈련을 하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

이강인의 이적 요청에 주목하는 팀은 단연 아틀레티코다. 이미 2023년 PSG 이적 당시에도 아틀레티코가 먼저 이강인의 가치를 알아봤으나, PSG의 뜨거운 구애가 판을 흔들며 이적이 성사되지 못했다. PSG는 다시 이강인에게 관심을 보였다. 지난겨울에도 영입을 시도했으나 PSG의 굳은 의지 탓에 이뤄지지 못했다. 올여름 다시 한번 이강인에게 접근했다.

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이강인도 아틀레티코 이적을 최우선으로 고려 중이라 알려졌다. 어린 시절부터 활약했던 스페인 무대, 적응할 시간도 필요 없다. 더욱이 유럽챔피언스리그, 리그 우승 경쟁 등 저력을 갖춘 팀으로 이적한다는 점도 긍정적이다. 아틀레티코의 열띤 구애도 이강인의 마음을 연 것으로 보인다. 이강인은 현재 월드컵 참가를 위해 홍명보호에 합류한 상황, 이적 진전에 따라 월드컵 이후 곧바로 이적이 성사될 가능성도 배제할 수 없다.

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 이강인과 설영우가 훈련하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

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이런 상황에서 아틀레티코가 이강인을 대우하는 태도도 긍정적이다. 소이풋볼은 '아틀레티코에 이강인의 잠재력은 단순히 전술적인 측면을 넘어선다. 윙어와 공격형 미드필더를 모두 소화할 수 있는 다재다능함으로 경기 흐름을 바꿀 수 있는 옵션이다. 구단은 이강인을 진정한 스타이자, 아시아 최고 스타들과 나란히 할 인기의 마케팅 대상이라고 보고 있다. 8월 이전에 이적을 마무리하고, 한국에서 진행되 미니 투어의 홍보대사 역할을 해주길 기대하고 있다'고 전했다. PSG를 떠나 새로운 도약을 노리는 이강인, 아틀레티코는 그런 이강인을 팀 내 에이스이자, 마스코트로 활용하겠다는 의지가 확고하다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com