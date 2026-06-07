이용진, 정준영 사태에 날아간 '1박2일' 멤버 자리…7년 만에 입성

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 이용진이 7년 만에 마침내 '1박 2일' 정식 멤버의 꿈을 이루게 됐다.

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7일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '1박 2일 시즌4'에서는 새 멤버 이용진과 이기택의 합류기가 공개됐다.

이날 이용진은 과거 '1박 2일'과의 특별한 인연을 언급하며 남다른 감회를 드러냈다.

이용진은 지난 2018년 '1박 2일 시즌3' 인턴 멤버로 출연했다.

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이후 약 3개월 만인 2019년 3월 정식 멤버로 발탁됐고 실제 첫 촬영까지 마친 상태였다.

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하지만 당시 프로그램은 정준영의 불법 촬영 사건과 김준호, 차태현의 내기 골프 논란 등이 잇따라 불거지며 갑작스럽게 시즌 종료를 맞았다.

결국 이용진이 정식 멤버로 촬영한 분량은 방송을 타지 못한 채 사라졌다.

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이용진은 당시를 떠올리며 "집안 경사라고 생각해서 아버지와 전화 통화까지 했다"고 털어놨다. 오랜 시간이 흘렀지만 아쉬움이 여전히 남아 있었음을 짐작하게 했다.

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이에 김종민은 "사실은 이용진 자리가 맞다"며 반갑게 맞이했고, 문세윤은 "용진이는 '짠내투어'로 가게 됐는데 돌고 돌아 결국 여기서 만나게 됐다"고 말했다.

멤버들의 환영 속에 이용진은 7년 만에 다시 '1박 2일' 멤버가 됐다. 한 차례 무산됐던 정식 멤버의 꿈을 뒤늦게 이루게 된 셈이다.

특히 첫 합류가 프로그램의 갑작스러운 종영으로 무산됐던 만큼, 이번 합류는 이용진에게 더욱 뜻깊은 순간으로 다가왔다.

narusi@sportschosun.com