연애프로 출연자 A씨, 불륜의혹 CCTV 영상 확산 "프로그램 출연중 유부남과 동거설"

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[스포츠조선 백지은 기자] 연애 리얼리티 출연자 A씨에 대한 불륜 의혹이 제기됐다.

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6일 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 '연애 리얼리티 출연자의 도덕적 검증 실패'라는 제목의 글이 게재됐다.

작성자는 A씨가 자신의 커리어를 위해 유부남 B씨와 열애를 하고, B씨의 아내로부터 수차례 관계를 정리해달라는 요청을 받았음에도 B씨와 동거까지 시작하면서 자녀까지 있는 B씨의 가정이 파탄에 이르렀다고 주장했다. 이 때문에 B씨의 아내가 A씨를 상대로 상간자 손해배상 소송까지 제기했다는 것. 그럼에도 A씨는 B씨의 아내에게 사과하지 않고 오히려 형사 고소를 언급하며 2차 가해를 하고 있다는 주장이다.

작성자는 또 A씨가 이런 사실을 숨긴 채 프로그램에 출연한 것은 물론, 합숙 촬영 기간에도 외부에서 B씨와 시간을 보낸 뒤 숙소로 복귀하는 등 시청자와 제작진을 기만했다고 말했다.

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이와 함께 작성자는 A씨로 추정되는 여성과 B씨로 추정되는 남성이 엘리베이터 내부에서 스킨십을 나누는 모습이 담긴 CCTV 캡처 이미지를 공개해 충격을 안겼다. 현재 해당 글의 진위여부는 확인되지 않았다. 다만 B씨는 자신의 개인 계정을 비공개로 전환했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com