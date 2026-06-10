삼성 비켜! "1점차 터프했는데…" 진땀승 → 6월 첫 위닝 → 1만3606명 야구팬이 지켜봤다 [수원승장]

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전. 8회말 1사 3루 권동진이 1타점 2루타를 친 후 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

사진제공=KT 위즈

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 6월 들어 첫 위닝시리즈를 완성했다. 다소 지친듯 했던 팀 분위기도 다시한번 끌어올리는 계기가 됐다.

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KT 위즈는 10일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 주중시리즈 2차전에서 4대3, 1점차 진땀승을 거뒀다.

삼성의 거센 추격에 당황했지만, 고비 때마다 흔들리지 않고 버텨냈다. 10안타의 KT, 4사구 9개의 삼성이 맞서는 구도였는데, 최후의 승리자는 KT였다.

이날 승리로 KT는 36승째(1무24패)를 거두며 6월 첫 위닝시리즈의 기쁨을 누렸다. 경기 뿐 아니라 순위표상에서도 맹렬히 추격해오던 삼성을 밀어내며 선두 LG 트윈스 추격에 박차를 가했다.

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반면 삼성은 26패째(33승1무)를 기록하며 중위권 추락을 걱정하는 신세가 됐다. 6월 들어 2승6패의 슬럼프다. 돌아온 이재현의 홈런포 가동만이 위안이다.

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특히 KT는 사우어의 호투가 반갑다. 사우어는 이날 6이닝 2실점으로 시즌 6번째 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하)를 달성했다. 올시즌 단 한번도 5회 이전에 내려간적 없고, 최근 3경기 연속 6이닝 이상 투구다. 이날 7회 부진이 아쉽지만, 6회까지의 '노히트' 투구는 KT가 기대했던 1선발의 모습 그대로였다.

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 사우어. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.04/

31일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. KT 이강철 감독이 미소짓고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.31/

이강철 KT 감독의 속내도 마찬가지다. 이강철 감독은 "선발 사우어가 정말 좋은 투구로 승리의 발판을 마련했다. 이어 나온 투수들도 1점차 터프한 상황에서 잘 막았다. 한승혁의 3시즌 연속 10홀드 달성 축하한다"고 이날 경기를 돌아봤다. 한승혁의 3시즌 연속 두자릿수 홀드는 KBO 역대 38번째다.

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이강철 감독은 "최원준의 선취 타점과 권동진의 추가 2타점으로 경기 분위기를 가져왔고, 최원준이 귀중한 추가 1타점을 내며 승기를 굳혔다. 야수들의 수비 집중력도 돋보였다"고 강조했다.

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"우리 선수들 수고 많았고, 응원해주신 팬들에게 감사드린다"는 말로 승리를 자축했다. 이날 수원 현장에는 더운 날씨와 평일임에도 불구하고 1만3606명의 야구팬들이 찾아와 치열한 야구를 만끽했다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com