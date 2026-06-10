신지, ♥문원과 결혼 후 쏟아진 걱정 "안 행복해 보여"…결국 직접 입 열었다

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 신지가 결혼 후에도 이어지는 걱정 어린 반응에 대해 언급했다.

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10일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에서는 '행복은 가까이에 있어..집 근처에서 힐링 제대로 하고 왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

신지 문원 부부는 집 근처 공원에서 데이트를 즐겼다. 전원주택에서 신혼을 즐기고 있는 신지는 "아직도 펜션 온 느낌이다. 중요한 건 신랑이 너무 관리를 잘 해줘서 나는 정말 좋은 곳에서 호강하고 잇는 느낌이다. 신랑이 관리를 엄청 잘 해준다"고 강조했다.

이에 문원은 "이렇게 얘기하니까 힘들다는 얘기를 못하겠다"면서도 "사실 너무 좋다. 좋은 것도 있는데 아침마다 힐링되는 느낌이다. 공기도 다른 곳과 다르다"고 만족스러워했다.

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하지만 문원은 "관리가 쉽지는 않지만 그걸 하다 보면 베테랑이 되어있다"며 "우리가 이번에 잔디, 나무를 새로 바꿨다. 몇 주 사이에 비가 엄청 많이 와서 풀들이 엄청 자랐다. 이제 밀 건데 내가 세심하게 못 밀더라"라고 전원주택 관리 고충을 토로했다. 이에 잔디 깎기 담당은 신지라고. 신지는 "잔디 미는 기계를 나한테 맞춰서 샀다"고 밝혔다.

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데이트 중에도 문원은 계속 말실수를 했고, 그때마다 신지가 정정해줬다. 신지는 "내가 이 사람이 실수하는 걸 지적해야겠다 생각하면 안 말리는데 놔버리면 나도 말린다. 그래서 앞으로 그냥 놔버리려 한다"며 "왜냐면 오해하시는 분들이 있더라. 내가 행복해 보이지 않는다고. 실상은 그게 아니라 난 너무 행복하다"고 밝혔다.

이에 문원 역시 "보이는 게 다가 아니다. 하지만 좋은 영상으로, 좋은 모습을 많은 분들께 보여드리려고 노력은 열심히 하고 있지만 그 노력에 미치지 못하더라도 예쁘게 봐주시라"라고 인사했다.

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wjlee@sportschosun.com