“이번엔 몇달 사나 보자”..서인영, 재혼 발표 후 악플에 ‘쿨한 한마디’

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 서인영이 재혼 발표 후 악플에 쿨하게 대응했다.

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9일 '개과천선 서인영' 유튜브 채널에는 '서인영 결혼심경 최초공개 (오해와 진실,결혼식)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 서인영은 올해 말 재혼을 한다고 전했다. 그는 "남자친구가 아니었다면 결혼 생각을 안 했을 거다. 소개팅이 들어왔을 때 너무 나가기 싫어서 소개팅 전날 남자친구에게 '내 친구들, 동생 다 있는데 와줄 수 있냐'라고 물었다. 근데 남자친구가 당당하게 오는 모습에 매력을 느꼈다"라며 설?? 첫 만남을 떠올렸다.

이어 "예비 남편은 일 중독이다. 전엔 '돈 많은 사람을 누가 싫어하나?' 이런 마음이었는데 이제 열심히 사는 사람이 너무 좋다"라며 예비 남편에게 애정을 드러냈다.

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그런가 하면 서인영의 재혼 발표 후 축하와 함께 엇갈린 반응도 나타났던 바. 특히 PD는 "이번엔 몇 개월 사나 보자"라는 악플을 언급하며 "나라면 겁날 것 같다"라고 말했다. 서인영은 무덤덤하게 고개를 끄덕이더니 "그건 나도 모른다"라고 폭소해 웃음을 안겼다.

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이어 "이번엔 진짜 잘 살기 위해 노력해 보겠다. 내 마음은 항상 그렇다. 오해하지 말아달라. 난 항상 노력한다. 내가 바람피워서 이혼한 건 아니지 않나"라며 진심도 전했다.

한편 서인영은 2023년 일반인 사업가와 결혼했지만 이듬해 이혼했다. 이후 6세 연상 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 대표 A씨와 재혼을 앞뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com