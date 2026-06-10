'횡령 논란' 황정음 "故이순재 빈소 몰린 기자들..194cm 줄리엔 강이 다 가려줬다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황정음이 고(故) 이순재의 빈소를 찾았던 당시를 떠올리며 줄리엔강의 배려에 고마움을 전했다.

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10일 황정음의 유튜브 채널에는 '챗 GPT한테 팩폭(?)당한 날'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 황정음은 챗GPT를 통해 2002년 그룹 슈가로 데뷔한 이후 현재까지의 인생 그래프를 되짚어보며 자신의 연예계 활동을 돌아보는 시간을 가졌다.

특히 인기 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥'을 언급하던 중 고(故) 이순재를 떠올리며 감사한 마음을 전했다.

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황정음은 "정보석 선배님께 정말 감사한 일이 있다"며 "故이순재 선생님께서 하늘나라로 가셨을 때 보석 선배님이 먼저 전화를 주셔서 '정음이 혼자 가기 불편하면 내가 같이 가줄까?'라고 말씀해주셨다"고 회상했다.

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이어 "결국 줄리엔 강과 함께 조문을 다녀왔는데 당시 장례식장에 기자분들이 많이 계셨다"며 "줄리엔 강이 큰 체격으로 옆을 지켜주면서 자연스럽게 가려줘서 기사가 전혀 나가지 않았다. 정말 고마웠다"고 밝혔다.

한편 황정음은 지난해 회삿돈 43억 원을 횡령한 혐의로 논란에 휩싸이며 자숙의 시간을 가졌다.

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jyn2011@sportschosun.com