'정경호 父♥' 박정수, 훈남 양아들 공개..."데리고 살면 좋아" 애정 가득

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박정수가 양아들을 공개했다.

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10일 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에서는 '박정수가 압구정 작업실에서 '양아들'을 전격 공개한 이유!?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

작업실에서 요리 준비에 한창인 박정수는 "오늘 건강식을 먹어보려고 한다. 요새 나이 먹으니까 바깥에서 사먹는 음식이 싫다. 그냥 간단하게 건강하게 건강식 하는 게 좋다"며 "내가 식품회사 하는 거 알지? 우리 식품회사 대표다"라며 양아들을 소개했다.

양아들을 만난 이유에 대해 박정수는 "거기서 새 제품이 나왔는데 어떠냐고 컨펌을 받으려고 갖고 왔다. 나는 제품이 나가기 전에 내가 꼭 다시 검수하고 어떤 거는 좀 더 넣었으면 좋겠고 어떤 건 조정하기 위해서 재료니 뭐니 다시 봐야 한다. 고객들이 날 믿고 사는 건데"라며 "오늘 유튜브한다고 고생한다고 음식을 해주신다더라. 간만에 한번 얻어먹어볼까 한다"고 밝혔다. 이에 양아들은 "같이 하는 거 아니었냐"고 당황해 웃음을 안겼다.

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대표와 만나게 된 계기에 대해서는 "5년 됐나 보다. 홈쇼핑 사업하면서 나를 설득한 거다. 그때도 내가 성질을 냈다. 나는 화장품이지 음식하는 사람이 아니다. 나 부엌 들어가기 싫다. 지금은 내가 음식사업을 하니까 부엌에 자주 들어갔지만 옛날에는 들어가기 싫었다"며 "이미지도 그렇고 안 하겠다 하는데도 계속 설득하는데 나는 10번 찍으면 넘어간다"고 밝혔다.

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박정수는 양아들을 자랑하기도 했다. 박정수는 정을영 감독에 대한 불만을 이야기하며 "나는 꽃을 좋아하는데 우리 영감은 꽃을 갖다 놓으면 보기만 하지 물을 갈아줄 줄 모른다. 우리 김대표 같은 남자를 데리고 살면 좋은데. 설거지까지 다 해준다"고 밝혔다.

가족끼리도 아는 사이라는 두 사람은 "우리는 가족끼리 여행도 간다. 우리 김 대표가 정말 쓰임새가 많다"고 애정을 드러냈다.

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wjlee@sportschosun.com