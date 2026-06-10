양정아, 2년 만에 이혼한 속사정 "43살 급하게 결혼, 철이 든 것과 상관없어"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 양정아가 이혼에 대해 처음으로 언급했다.

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10일 방송된 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 황신혜. 신계숙, 양정아가 가정사를 털어놓으며 속 깊은 이야기를 나눴다.

이날 양정아는 "난 태어나서 결혼하기 전까지 부모님과 살았고 잠깐 결혼해서 2년 살 동안 잠깐 떨어져 있었다"면서 "이혼하고 나서 엄마 아빠 집으로 들어왔다"고 그동안 쉽게 꺼내지 못했던 이혼에 대해 언급했다.

그는 "제가 43살에 결혼했다"면서 "급하고 빨리 했다"고 이야기 했다. 이에 황신혜는 "43살에 결혼한게 놀랍다"면서 "갔다가 돌아올 나이에 (결혼) 했다"고 놀랐다.

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이어 신계숙은 "철이 들 만큼 들어서 한 것 아냐. 판단력도 있고"라고 하자, 양정아는 "철이 없었다. 그때도"라면서 "그건 철이 든 것과 상관없는 것 같다"고 털어놨다.

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한편 양정아는 지난 2013년 3세 연하 사업가와 결혼했으나 2018년 이혼 소식을 알렸다. 당시 2017년 말 협의 이혼했다고 밝혔지만, 이번 방송에서 결혼 생활이 사실상 2년 만에 끝났다고 털어 놓은 것이다.

olzllovely@sportschosun.com