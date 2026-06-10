'참교육' 진기주, 쩌렁쩌렁 목청신 비화 "발성 선생님 찾아가 따로 배워와"

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 김무열과 이성민이 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 활약 중인 배우 진기주의 숨은 노력을 공개했다.

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10일 유튜브 채널 '넷플릭스 코리아'에는 '참교육 2편. 메이킹 궁금한 사람들 동아리로 집합!'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 극 중 나화진 역의 김무열과 최강석 역의 이성민이 출연해 작품 비하인드 스토리를 전했다.

이날 조나단은 "임한림(진기주)이 선생님에서 교권보호국 감독관으로 바뀌지 않냐"며 "갑자기 말투가 싹 바뀌더라"고 드라마 속 인상 깊었던 장면을 언급했다.

이에 이성민은 "진기주 배우가 실제로 말하는 여성 교관들의 말투를 공부한 걸로 알고 있다"고 밝혔다. 극 중 교권보호국 감독관이라는 캐릭터의 특성을 살리기 위해 진기주가 세밀한 연구를 거쳤다는 것.

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김무열 역시 진기주의 노력을 높이 평가했다. 그는 "테이블 리딩 작업 때 선배님이 아이디어를 정말 많이 주셨다"며 "기주 배우가 그걸 그대로 받아들이고, 또 본인이 직접 고민하고 찾아보면서 캐릭터를 만들어 왔다"고 전했다.

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특히 진기주의 달라진 목소리 톤에 대한 비하인드도 공개됐다. 이성민이 "발성 훈련도 했다더라"고 말하자, 김무열은 "기주 배우가 '내가 원래 목소리가 이렇게 크냐'고 물어보더라"며 웃었다.

이어 "역할 때문에 선생님을 따로 찾아가서 발성 연습을 했다고 하더라"고 덧붙여 눈길을 끌었다. 단순히 말투를 바꾸는 데 그치지 않고, 캐릭터에 맞는 목소리와 발성까지 연구하며 완성도를 높였다는 설명이다.

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이를 들은 팬들은 "역시 노력파 배우", "말투가 달라진 이유가 있었네", "진기주 연기 몰입감이 대단하더라", "디테일 하나까지 준비한 게 느껴진다" 등의 반응을 보였다.

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한편 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 무너진 교권과 학교 내 다양한 문제를 다루는 작품으로, 공개 직후 뜨거운 화제를 모으고 있다. 특히 공개 3일 만에 넷플릭스 글로벌 TV쇼(비영어) 부문 1위에 오르며 국내를 넘어 전 세계 시청자들의 관심을 받고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com