'역대 7호 + 현역 2호' 김태형 800승 대기록 → "의미 부여하지 않고 팀 성적 위해 한 경기 한 경기 집중" [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 5연패를 끊었다. 김태형 롯데 감독은 개인 통산 800승을 달성했다. KBO 역대 7호다. 현역 감독 중에서는 김경문 한화 감독에 이어서 두 번째다.

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롯데는 10일 부산 사직구장에서 열린 두산 베어스와 경기에서 3대1로 이겼다.

김 감독은 799승에서 5연패를 당하며 아홉수에 지독하게 걸렸다. 하지만 이날만큼은 완벽한 투수 운용을 뽐내며 무실점 승리를 거뒀다. 김 감독은 800승 667패 30무를 기록했다.

선발투수 김진욱이 5⅔이닝 무실점 호투했다. 승패 없이 물러났지만 긴 이닝을 실점 없이 버텨냈다. 6회 2사부터 아웃카운트 4개를 이진하와 김강현이 잘 막아줬다. 8회와 9회는 김원중 최준용으로 정리했다.

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타선에서는 나승엽 4타수 2안타 1득점, 전민재 4타수 3안타 1타점 1득점, 손성빈 3타수 1안타 1득점, 조세진 3타수 1안타 2타점 활약했다.

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선발 김진욱이 5 2/3이닝을 잘 던져줬고 이어 나온 불펜 투수들이 잘 막아줬다.

경기 후 김 감독은 "타이트한 상황에서 전민재의 1타점 적시타와 승부의 쐐기를 박는 조세진의 2타점 3루타로 승기를 잡을 수 있었다. 모든 선수들이 연패를 끊으려고 집중력을 발휘해 준 덕분에 승리할 수 있었다. 항상 변함없는 성원을 보내주시는 팬분들께도 감사드린다고 인사했다.

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800승 영광을 선수단에 돌렸다.

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김 감독은 "선수단 전체가 승리하고자 하는 마음이 모여 오늘 경기 800승을 달성할 수 있었다. 800승에 의미를 부여하기 보다는 올 시즌 팀 성적을 위해 한 경기 한 경기 집중하는 것이 중요하다고 생각한다. 오늘 800승을 기점으로 올 시즌 더 많은 팀 승리를 쌓아나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com