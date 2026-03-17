요키치 키웠던 덴버 전 감독의 충격평가. "MVP는 요키치보다 SGA. 클러치에서 더 위대하다"

기사입력 2026-03-17 01:50


요키치 키웠던 덴버 전 감독의 충격평가. "MVP는 요키치보다 SGA. …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

요키치 키웠던 덴버 전 감독의 충격평가. "MVP는 요키치보다 SGA. …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] NBA 정규리그 MVP 경쟁은 뜨겁다. 2파전이다.

니콜라 요키치(덴버)와 샤이 길저스 알렉산더(오클라호마시티)의 대결이다. 여전히 두 선수는 강력한 지배력을 가지고 있다.

길저스 알렉산더가 앞서 있지만, 언제 어떻게 변할 지 모른다.

결정적 평가가 나왔다. 요키치와 함께 덴버에서 무려 10년간 호흡을 맞춘 마이크 말론 전 덴버 감독이 길저스 알렉산더의 손을 들었다.

그는 덴버에서 경질된 뒤 NBA 카운트다운에서 분석가로 활약하고 있다.

그는 17일(이하 한국시각) 'NBA on ESPN'에 출연 '샤이 길저스 알렉산더와 니콜라 요키치가 MVP 후보인 것은 단지 최고의 기록을 가지고 있기 때문만은 아니다. 좋은 선수들은 처음 46분 간 팀을 이끌 수 있다. 하지만, 위대한 선수는 결정적 순간에 자리를 잡는다. 중요한 점은 샤이 길저스 알렉산더가 리그 클러치 포인트 1위라는 점'이라고 했다.

즉, 승부처에서 가치가 더 높기 때문에 길저스 알렉산더가 요키치보다 MVP 경쟁에서 우위를 보인다는 해석이었다.

요키치는 NBA 빅맨으로 역사상 가장 많은 어시스트를 기록했다. 카림 압둘 자바를 제치고 역대 트리플 더블 2위에 올라 있다.


길저스 알렉산더는 128경기 연속 20점 이상 득점하며 윌트 체임벌린을 제쳤다.

말론 전 감독은 길저스 알렉산더에 대해 '그의 3점슛은 올 시즌 정말 많이 발전했다. 커리어에서 두 번째로 높은 성공률을 기록하고 있다다. 그는 결코 스포트라이트를 피하지 않는다. 팀을 계속 강인하게 끌고 가고 있고 그것이 바로 위대함의 모습이다. 이 모습을 보는 게 즐겁다'고 했다.

말론 감독과 요키치의 관계는 단순한 감독과 선수를 넘어서 탄탄한 신뢰가 형성돼 있다.

2015년 둘은 덴버에서 처음 만났다. 당시 말론 전 감독은 요키치의 무궁무진한 잠재력을 단숨에 캐치했다. 그는 무명에 가까운 2라운드 픽 신인이었지만, 말론 감독은 전폭적 지지 속에서 요키치와 호흡했다.

그가 루키 시절 요키치의 천재성을 알아보고 '그 어떤 선수와도 요키치를 바꾸지 않겠다'고 공언한 말은 유명하다. 하지만, 말론 전 감독은 10년 동안 덴버를 파이널 우승으로 이끄는 등 탁월한 지도력을 보였지만, 결국 2025년 팀에서 경질됐다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍♥김다예 딸, 17개월에 잭팟 터졌다...18번째 모델 발탁 "축하해"

2.

'월세 천만원' 집 떠난 손담비, 새집 공개..딸은 유아 전용 소파 '럭셔리'

3.

"남편 조상 제사상, 남편이 차려라"..'전민기♥' 정미녀 발언에 韓 시모 발끈 "이혼시킬 것"(동치미)

4.

이미주, 한끼 식사에 삼겹살 두 점…충격적 식사량에 결국 해명 "기름내기용 아냐"

5.

'끔찍한 애처가' 비, ♥김태희 생일엔 스케줄 안잡는다?…이민우 축가 부탁 정중히 거절(라디오쇼)

스포츠 많이본뉴스
1.

"너 때문에 졌어!" 日, WBC 8강 패배 후 'SNS 테러' 몸살…결국 선수회가 나섰다 "법적 대응"

2.

'어떻게 이 공을 째냐' ABS였다면 분명 볼이었다...미국 결승 올리기 위한 판정이었나

3.

'LG 초비상' WBC 1위 타점 머신도 정상 아니다…"시범경기 못 나간다"

4.

제구 잡힌 이 선수는 '언터처블', WBC 갔으면 어땠을까 할 정도..."감각, 멘탈 일정한 느낌이"

5.

"류현진 1G는 나온다"…WBC 대표들, 귀국하자마자 대전구장부터 찾았다[대전 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"너 때문에 졌어!" 日, WBC 8강 패배 후 'SNS 테러' 몸살…결국 선수회가 나섰다 "법적 대응"

2.

'어떻게 이 공을 째냐' ABS였다면 분명 볼이었다...미국 결승 올리기 위한 판정이었나

3.

'LG 초비상' WBC 1위 타점 머신도 정상 아니다…"시범경기 못 나간다"

4.

제구 잡힌 이 선수는 '언터처블', WBC 갔으면 어땠을까 할 정도..."감각, 멘탈 일정한 느낌이"

5.

"류현진 1G는 나온다"…WBC 대표들, 귀국하자마자 대전구장부터 찾았다[대전 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.