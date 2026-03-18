마이클 조던이 왜 최고냐고? 드림팀만 3차례 맡은 코치 K의 단호한 답변 "그는 킬러야. 코트 위의 살인자야"

기사입력 2026-03-19 05:25


마이클 조던이 왜 최고냐고? 드림팀만 3차례 맡은 코치 K의 단호한 답변…
마이크 슈셉스키 감독. AP연합뉴스

마이클 조던이 왜 최고냐고? 드림팀만 3차례 맡은 코치 K의 단호한 답변…
AP연합뉴스

[스포츠조선 류동혁 기자] '코치 K'가 마이클 조던의 위대함에 대해 극찬했다. 농구 역사상 가장 뛰어난 선수라고 평가했다.

올해 79세인 마이크 슈셉스키 감독은 미국 대학 농구의 전설적 지도자다.

폴란드계인 그는 1974년 인디애나대의 어시스턴트 코치로 지도자 생활을 시작한 그는 미국 육군사관학교 감독을 거쳐 1980년 듀크대 지휘봉을 잡았다. 무려 22년 동안 듀크대를 지도하면서 수많은 전설을 남겼다.

NCAA 통산 최다 승수와 5차례 우승 기록을 남겼다. 국제 무대에서는 1984년 LA 올림픽, 1992년 바르셀로나 올림픽에서 코치로 금메달에 기여했고, 2010년 터키, 2014년 스페인 세계선수권대회 및 2008년 베이징올림픽, 2012년 런던올림픽, 2016년 리우올림픽에서 드림팀의 수장이었다.

그는 최근 팻 맥아피 쇼에 출연한 자리에서 '전반적 위대함의 측면에서 마이클 조던을 능가하는 선수는 없다'고 단언하며 '내가 아는 최고 선수는 마이클 조던이다. 그와 비견될 선수는 몇몇이 있다. 하지만, 조던은 그 정점에 있다'고 했다.

조던이 왜 가장 위대한 선수인지를 묻는 질문에 그는 심플하게 답변했다. '그는 킬러다. 그는 (코트 위의) 살인자'라고 즉각 답했다.

또 '그는 뭐든 할 수 있는 선수였다. 잠시 지루해져서 야구를 하러 갔다가 다시 돌아왔다. 그의 (농구에 대한) 태도와 근면함은 정말 좋아하는 부분이다. 그는 궁극의 경쟁자'라고 했다.

슈셉스키 감독은 수많은 경험을 가지고 있다. 마이클 조던 뿐만 아니라 르브론 제임스, 크리스 폴, 드웨인 웨이드, 카멜로 앤서니, 그리고 세상을 떠난 코비 브라이언트까지 모두 지도했다. NBA 지도자 경험은 없었지만, 기라성같은 슈퍼스타들이 즐비한 드림팀을 수 차례 맡으면서 지도력을 입증했다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'67세 미혼모' 안소영, 300억 청담동 건물주와 동거 중이었다 "前 대학교수, 사업 대박 나"

2.

광고비 1억설 돌더니..김선태, 충주맨 벗고 홍보맨 됐다 "1호는 나"(라스)

3.

48세 하지원, '뼈말라' 되더니 체형까지 변했다 "웨이트로 근육 줄여"

4.

유혜정, 전 남편 서용빈 언급 "딸 태어났을 때 아빠 얼굴, 너무 속상했다"

5.

'대국민 결혼 반대' 신지 "모두 내 선택 좋아할 수 없어, 남 눈치 보며 인생 안 산다"(어떤신지)

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'두산 방출' 43세 백전노장 은퇴는 없다! 사상 최초 시민구단 전격 입단

2.

대한민국 월드컵 망할 뻔, '캡틴' 손흥민 역대급 극대노...발목 노린 살인태클, 곧바로 신경전→LA FC 2-1 역전승, 챔피언스컵 8강 진출

3.

'불꽃야구2' 올해도 대전 한밭야구장에서 타오른다, 스튜디오 C1-대전시-㈜국대 3자 전용구장 업무협약

4.

WBC 끝났다, 이제 잊자, 내 야구 하기도 바쁘다...김혜성, 3G 연속 안타 '타율 0.429'

5.

아무도 '슈퍼문' 못넘었다. 11타점 문보경, 타티스 주니어와 타점 공동 1위 확정. 하지만 베스트9은 불발

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'두산 방출' 43세 백전노장 은퇴는 없다! 사상 최초 시민구단 전격 입단

2.

대한민국 월드컵 망할 뻔, '캡틴' 손흥민 역대급 극대노...발목 노린 살인태클, 곧바로 신경전→LA FC 2-1 역전승, 챔피언스컵 8강 진출

3.

'불꽃야구2' 올해도 대전 한밭야구장에서 타오른다, 스튜디오 C1-대전시-㈜국대 3자 전용구장 업무협약

4.

WBC 끝났다, 이제 잊자, 내 야구 하기도 바쁘다...김혜성, 3G 연속 안타 '타율 0.429'

5.

아무도 '슈퍼문' 못넘었다. 11타점 문보경, 타티스 주니어와 타점 공동 1위 확정. 하지만 베스트9은 불발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.