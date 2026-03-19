"커리, 다시는 우승 못할 것" 저주급 예상 등장! 美 매체 "GS, 조던 풀, 쿠밍가 트레이드는 실수. 우승 경쟁 멀어진 핵심 원인"

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[스포츠조선 류동혁 기자] "스테판 커리가 다시는 우승 반지를 끼지 못할 것이다!"
2022년 우승 이후 골든스테이트 워리어스는 예전 영광을 되찾는 데 실패하고 있다. 게다가 우승에서 점점 더 멀어지고 있다.
올 시즌 지미 버틀러는 시즌 아웃 부상을 당했고, 커리 역시 무릎 통증으로 아직까지 경기에 나서지 못하고 있다.
이 매체는 '골든스테이트의 최근 행보를 보면 스테판 커리가 앞으로 무엇을 할 수 있을 지에 대한 의문이 제기되고 있다. 그는 여전히 올 NBA 팀 수준의 활약을 펼치고 있지만, 팀 성적은 나아질 기미가 없다'고 했다.
또 루 윌리엄스의 예상을 인용해 '골든스테이트는 올 시즌 우승 확률은 많이 떨어져 있다. 스테판 커리는 다시는 래리 오브라이언 트로피(NBA 우승컵)를 들어올리지 못할 것'이라고 했다.
루 윌리엄스는 2010년대 최고의 식스맨이었다. 벤치에서 코트에 출격해 강력한 득점력을 자랑했고 식스맨 상을 휩쓸었던 가드다.
그는 골든스테이트의 문제가 조던 풀, 조나단 쿠밍가와 같은 젊은 재능들을 홀대한 데 있다고 봤다.
이 매체는 '골든스테이트가 젊은 재능이 부족한 것은 아니었다. 이미 커리와 강한 유대감을 쌓았던 조던 풀을 트레이드한 것은 매우 대담한 결정이었다. 구단은 실수에서 배우지 못했고, 더 큰 실수를 저질렀다. 이미 팀의 최다 득점자이자 여러 포지션을 수비할 수 있는 다재다능한 수비수임을 입증한 조나단 쿠밍가를 벤치에 계속 앉혀 두었다'며 '간단히 말해, 워리어스는 질 높은 젊은 재능을 키우거나 신뢰하는 데 어려움을 겪었다. 커리가 있지만, 우승 경쟁에서 멀어지고 있는 핵심 원인'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com