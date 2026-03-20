묘하게 흐르는 동부의 기류! 커닝햄 이탈, 테이텀 합류. 최강 디트로이트의 추락? 보스턴의 약진?

기사입력 2026-03-20 10:22


묘하게 흐르는 동부의 기류! 커닝햄 이탈, 테이텀 합류. 최강 디트로이트…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

묘하게 흐르는 동부의 기류! 커닝햄 이탈, 테이텀 합류. 최강 디트로이트…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 동부 컨퍼런스의 기류가 묘하다. 또 다시 보스턴 셀틱스에게 매우 유리한 방향으로 흘러가고 있다.

동부는 당초 뉴욕 닉스와 클리블랜드 캐벌리어스의 2강 체제를 예상했다. 그런데, 디트로이트 피스톤스가 무서운 기세로 치고 올라왔다. 현 시점 동부 최강은 디트로이트다.

하지만, 디트로이트는 약점이 있었다. 플레이오프 경험이 부족했다. 정규리그와 플레이오프는 다르다. 경험의 부족을 강력한 수비 조직력과 코어의 힘으로 돌파해야 하는 디트로이트였다.

그런데, 절대 에이스 케이드 커닝햄이 없다. 커닝햄은 디트로이트의 시스템이다.

그는 정규리그 MVP 레이스 톱 5에 이름을 올릴 정도로 올 시즌 맹활약을 펼치고 있다. 올 시즌 평균 24.5득점, 5.6리바운드 9.9어시스트를 기록하고 있다. 리그 최고의 메인 볼 핸들러 중 한 명이고, 디트로이트공격 시스템의 심장이다. 올 시즌 올 NBA 퍼스트 팀에 오를 수 있는 활약이다.

그런데 그가 다쳤다.

미국 ESPN은 20일(한국시각) '디트로이트 피스톤스의 케이드 커닝햄이 기흉 진단을 받아 장기간 결장할 것으로 예상된다. 상당 기간 결장할 것으로 보인다. 정확한 결장 기간은 아직 확실하지 않다. 몇 주 정도로 보고 있고 플레이오프 1라운드 출전이 불투명한 상황'이라고 보도했다.

디트로이트 에이스의 이탈로 동부 컨퍼런스는 혼돈에 빠졌다. 클리블랜드 캐벌리어스와 뉴욕 닉스는 각각의 약점이 있다.


클리블랜드는 제임스 하든을 데려오면서 공격의 약점을 보완했다. 단, 현 시점 핵심 빅맨 재럿 앨런이 부상으로 빠진 상황이다. 뉴욕 닉스는 제일런 브런슨, 칼 앤서니 타운스의 원-투 펀치가 있지만 베스트 5의 힘이 좋지 않다.

자연스럽게 시선은 보스턴 셀틱스로 쏠린다. 보스턴은 올 시즌 쉬어가는 시즌이었다. 에이스 제이슨 테이텀이 시즌 아웃 판정을 받으면서, 크리스탑스 포르징키스, 알 호포드 등 핵심 빅맨들을 내보냈다. 팀을 정비하고 한 시즌 우승을 위한 내실을 다지기 위한 전략이었다. 그런데, 테이텀은 예상보다 일찍 복귀했다.

테이텀이 없는 보스턴은 여전히 강했다. 제일런 브라운은 MVP급 시즌을 보내고 있고, 데릭 화이트, 프리처드 등이 맹활약하면서 보스턴 특유의 공수 밸런스는 더욱 강화된 느낌이다. 과연 동부 컨퍼런스는 어떻게 될까. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

하정우♥차정원 7월 결혼설, 父 김용건도 속았다 "미안하다고 사과"

2.

송은이, 김숙 출연료 공개 "너무 조금 줘, 내 출연료에서 100만 원 떼 줬다"

3.

"연예인이랑 술 마셔봤어?"…유명 男 개그맨, 성폭행 재판 후 팬미팅[SC이슈]

4.

현대화, 교통사고 하반신 마비로 이혼 "척추뼈 6개 골절"[SC리뷰]

5.

'박수홍♥' 김다예, 독기 품은 '33kg 감량' 비법 "위고비 없이 뼈말라 가능"

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격!" '日, 수준이 다르다' 韓 정면충돌, 조 2위로 밀려나고도…호주 '일본, 시작부터 압도적 강함' 극찬 폭발

2.

'번번이 늦더니만…' 개막이 가까웠나, 홈런 타이밍 완벽 부활, 요미우리 출신 상대 120m 첫 당겨친 홈런

3.

"도하 참사로 월드컵 못 나갔다" 직접 아픈 기억 꺼낸 日 모리야스 감독, '日 홍명보' 응원 받고 WC 우승 재다짐

4.

"임찬규랑 뭐가 다른데?" 뽕 커브에 '감독발' 포크볼까지… '허허실실' 선발변신→특급조커 급부상

5.

"한국서 놀라운 경험" KIA V12 공신, 다시 기회 열렸다! 토론토 선발 후보 줄부상…감독도 "가능성 있다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격!" '日, 수준이 다르다' 韓 정면충돌, 조 2위로 밀려나고도…호주 '일본, 시작부터 압도적 강함' 극찬 폭발

2.

'번번이 늦더니만…' 개막이 가까웠나, 홈런 타이밍 완벽 부활, 요미우리 출신 상대 120m 첫 당겨친 홈런

3.

"도하 참사로 월드컵 못 나갔다" 직접 아픈 기억 꺼낸 日 모리야스 감독, '日 홍명보' 응원 받고 WC 우승 재다짐

4.

"임찬규랑 뭐가 다른데?" 뽕 커브에 '감독발' 포크볼까지… '허허실실' 선발변신→특급조커 급부상

5.

"한국서 놀라운 경험" KIA V12 공신, 다시 기회 열렸다! 토론토 선발 후보 줄부상…감독도 "가능성 있다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.