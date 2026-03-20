"NBA 최고 계륵, 연장 계약 가능하다!" 충격적 전망. 뉴올리언스의 180도 입장 변화 "자이언 미래계획의 핵심"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 자이언 윌리엄슨은 완벽하게 '계륵'이었다.
그런데 올 시즌 그는 건강하게 시즌을 치르고 있다. 게다가 뉴올리언스는 시즌 목표가 특이하다.
대부분 팀들은 우승을 위한 윈 나우 혹은 노골적 리빌딩이다. 이분화 돼 있다. 하지만, 뉴올리언스는 장기 부상자였던 메인 볼 핸들러 디욘테 머레이가 가세하면서 미래를 위한 '테스트'를 하고 있다.
즉, 자이언이 뉴올리언스의 미래 플랜에 포함돼 있다는 의미다.
미국 농구전문매체 ?스하이프 '어라운드 더 비트'는 20일(한국시각) 뉴올리언스 펠리컨스 전문기자 샤밋 두아를 초청해 자이언의 미래에 대해 분석했다.
그는 이 프로그램에 출연해 '뉴올리언스 펠리컨스는 여전히 자이언 윌리엄슨을 장기 계획의 핵심 멤버로 보고 있을 수 있다. 결국 계약 연장을 할 수 있다'며 '자이언은 정말 뉴올리언스에 잔류하고 싶어한다. 꾸준함의 대명사인 줄리어스 랜들을 모델로 삼고 있다. 3년 1억 달러 정도의 계약 조건이면 만족한다'고 했다.
그는 2027~2028시즌까지 계약돼 있다. 올 시즌 건강한 모습을 보였고 평균 21.4득점, 5.8리바운드, 3.3어시스트를 기록 중이다. 필드골 성공률은 무려 60%에 달한다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com