이건 킹정이지! 'NBA 도전=매년 30억원 포기' 카와무리 유키 연봉 전격 공개. 7배 적게 받고 NBA 도전위해 잔류

기사입력 2026-03-22 10:30


이건 킹정이지! 'NBA 도전=매년 30억원 포기' 카와무리 유키 연봉 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

이건 킹정이지! 'NBA 도전=매년 30억원 포기' 카와무리 유키 연봉 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 이건 인정이다. NBA 꿈을 위해 연간 30억원을 포기했다.

NBA 시카고 불스에서 뛰고 있는 카와무라 유키가 주인공이다.

미국 농구전문매체 바스켓볼 뉴스는 22일(이하 한국시각) '일본인 NBA 리거 카와무라 유키의 연봉이 공개됐다. 일본에서 뛸 때보다 7배나 적은 연봉을 받고 NBA 생존경쟁을 하고 있다'며 '카와무라 유키의 현재 NBA 연봉은 시카고 불스와 투웨이 계약으로 35만4794달러(약 5억3500만원)로, 일본에서 받았던 250만 달러(약 37억6000만원)보다 약 7배 낮다'고 보도했다.

NBA 도전을 이어가고 있는 카와무라 유키는 올 시즌 시카고 불스에서 제한적 기회를 받고 있다. 11경기에서 경기당 평균 3.0득점, 1.9리바운드, 2.9어시스트를 기록 중이다. 필드골 성공률 33.3%, 3점슛 성공률 31.3%를 기록하고 있다. 경기당 평균 약 11분을 출전하고 있다.

그는 1m70으로 현재 NBA에서 가장 작은 선수다.

B리그 시절 카와무라는 요코하마 B-코르세어즈에서 뛰었다. 당시 정확한 액수가 공개되지 않았다. B리그는 선수들의 연봉을 공개하지 않는다. 하지만, 현지 매체의 보도에 따르면 약 25억원 수준으로 알려졌다. B리그에 잔류했다면 적어도 5억엔 이상(약 45억원)의 연봉을 받았을 것이라 추정된다.

그는 2022~2023시즌 B리그 MVP, 신인상, 베스트 5 등 시즌 6관왕을 달성하면 센세이션을 일으켰다. 국가대표 주전 가드이기도 하다. 그는 NBA에 도전하면서 "연봉이 많이 줄어들더라도 NBA 꿈을 계속 이어가고 싶다"고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'먹튀·층간소음' 논란 후 4년…이휘재, 회식도 불참한 채 '007 작전' 복귀

2.

남진, 괴한 3명 칼부림에 '허벅지 관통'…"지금은 가해자와 가깝게 지내"

3.

김대희 6살 연하 아내, 병 투병 눈물 고백 "수술후 2주 전 또 재발, 건강하지 못해 미안"

4.

'성매매 합법화' 뭇매 김동완, 이번엔 '폭행' MC딩동 응원…28년 팬들도 '손절'

5.

나나 "꾸준히 잘 만나고 있다"…'♥채종석과 열애설' 다시 활활

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 또 쓰러졌다! 발목 완전히 박살→월드컵 출전 무산, 韓 축구 '최악의 시나리오' 이뤄질 뻔..."이것 말고는 못 막아" 애써 변명

2.

믿고 맡겨도 될까? 이닝당 볼넷 2개가 디폴트, 개막하면 나아질까?

3.

LG도 눌렀다. 그것도 멀티로…'0의 행진' 불펜 언터처블, 한달 뒤 상무 입대 실화? 가을영웅도 없는데….

4.

'OPS 1.245' KIA 1R 드디어 터지나…329HR 우타 레전드도 "깜짝 놀랐다", 내야 판도 뒤흔든다

5.

日 축구 망했다! 韓 안중에도 없는 英 평가전, 최악의 상황 마주하나...투헬 감독 파격 선언 "일본전, 새로운 조합 시험할 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 또 쓰러졌다! 발목 완전히 박살→월드컵 출전 무산, 韓 축구 '최악의 시나리오' 이뤄질 뻔..."이것 말고는 못 막아" 애써 변명

2.

믿고 맡겨도 될까? 이닝당 볼넷 2개가 디폴트, 개막하면 나아질까?

3.

LG도 눌렀다. 그것도 멀티로…'0의 행진' 불펜 언터처블, 한달 뒤 상무 입대 실화? 가을영웅도 없는데….

4.

'OPS 1.245' KIA 1R 드디어 터지나…329HR 우타 레전드도 "깜짝 놀랐다", 내야 판도 뒤흔든다

5.

日 축구 망했다! 韓 안중에도 없는 英 평가전, 최악의 상황 마주하나...투헬 감독 파격 선언 "일본전, 새로운 조합 시험할 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.