"왜 나를 낳고, SGA, 웸비, 조커를 낳았나!" 루카 돈치치의 한탄. 퍼펙트 경기력. 그런데 MVP 순위는 2위에서 4위로 급락

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[스포츠조선 류동혁 기자] '도대체 내가 뭘 더 잘해야 할 지 모르겠다.'
NBA 공식 홈페이지(NBA.com)는 주기적으로 MVP 중간 랭킹을 발표한다.
지난 27일(이하 한국시각) 발표한 최신 순위는 파격적이었다.
돈치치는 지난 순위에서 2위를 차지했다. LA 레이커스의 연승을 이끌었고, 매 경기 30득점을 폭발시켰다.
강력했다. 길저스 알렉산더의 독주 체제를 위협하는 가장 강력한 경쟁자로 등극했다. 그런데, 라이벌들은 더 잘한다. 웸반야마는 공수 겸장의 미친 경기 지배력을 보이면서 판을 완전히 뒤집었다. 요키치 역시 여전히 위력적이다.
미국 농구전문매체 바스켓볼 네트워크는 '루카 돈치치가 최근 현지매체와의 인터뷰에서 자신이 더 잘할 수록 순위가 떨어진다며 MVP를 받기 위해 무엇을 더 해야 할 지 모른다고 말했다'고 보도했다.
이 매체는 '돈치치는 최근 41점을 폭발했다. 2연속 40점 이상 경기를 기록했다. 최근 12경기 중 6번째다. 올 시즌 29번째 35+ 득점 경기, 43번째 30+ 경기, 54번째 25+ 득점 경기로, 모두 NBA 최다 기록을 세웠다'며 '최근 12경기에서 경기당 평균 39.7점, 8.1리바운드, 6.9어시스트, 2.5스틸을 기록했으며, 효율성도 좋다. 트루 슈팅 성공률은 63%다. LA 레이커스는 12경기에서 11승 1패를 기록했고, 그의 코트 마진은 무려 +122였다. 하지만, 돈치치는 MVP 순위표에서 4위로 떨어졌다'고 했다.
돈치치는 현지매체오의 인터뷰에서 '내가 뭘 더 할 수 있을 지 모르겠다. 내가 더 잘할 수록 순위가 떨어진다'고 했다.
이 매체는 '돈치치는 NBA 경력 중 최고의 시즌 중 하나를 보내고 있다. 현재 경기당 33.6점으로 리그 득점 선두를 달리고 있으며, 경기당 평균 7.8리바운드, 8.3어시스트, 1.6스틸도 기록하고 있다. LA 레이커스는 48승26패로 서부 컨퍼런스 3위다'라고 했다.
또 이 매체는 '돈치치가 수비를 못한다는 지속적인 비판도 있다. 하지만 데이터는 그렇지 않다. 올 시즌 스틸 및 공격 성공 부문에서 상위 10위 안에 들었을 뿐만 아니라, 루카의 아이솔레이션 수비는 대부분의 상위 MVP 후보들보다 낫다. 루카의 아이솔레이션 수비는 단 0.95점만 허용했다. 샤이 길저스 알렉산더는 1.05, 요키치와 웸반야마는 1.09, 브라운은 1.32보다 낫다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com