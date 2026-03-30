[현장인터뷰] 박정은 BNK 감독, "숙제가 많은 시즌이었다"

Advertisement

Advertisement

"숙제가 많은 시즌이었다."

BNK가 30일 부산사직실내체육관에서 열린 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' KB스타즈전에서 69대94로 크게 패하며 정규리그를 마쳤다. 이날 승리했다면, 플레이오프 진출을 확정지을 수 있었지만, 이제 우리은행이 최종전에서 패해야 4위를 확정지을 수 있는 어려운 상황에 처하게 됐다.

지난해 챔피언 결정전에서 우승을 차지했지만 이날 현재 4위로 정규시즌을 마친 박정은 BNK 감독은 "숙제가 참 많은 시즌이 됐다"고 아쉬움을 나타냈다.

Advertisement

이날 경기에서도 이는 그대로 나타났다. 특히 KB는 이날 승리로 정규시즌 우승을 확정지었기에 더욱 대비가 됐다. 박 감독은 "신장 차이와 체력적인 부분에서 큰 차이가 났다. 인사이드를 너무 쉽게 허용하다보니 전체적으로 에너지 레벨 떨어지고 3쿼터 이후 동력을 잃어간 것 같다"며 "시즌 마지막 경기이기에, 선수들이 뛰려는 의지가 강했지만, 상대 슛을 너무 쉽게 허용했다. 수비적인 문제에서의 아쉬움이 그대로 노출됐다"고 말했다.

박 감독은 "선수 활용폭이 좁다보니 일정적인 부분에서 주전들의 체력적인 여파와 함께 백투백 경기 영향도 컸다. 그래서 잡을 수 있는 경기도 많이 놓친 것 같다"며 "부산 홈이라는 특성상 장시간 이동해야 하는 부담과 함께 전반적으로 시즌 운영 플랜에 대해 많이 느끼게 됐다"고 덧붙였다.

물론 아직 BNK에 희망이 없는 것은 아니다. 우리은행이 최종전에서 삼성생명에 패하면 4위를 기록, 1위 KB와 5전 3선승제의 플레이오프를 치를 수 있다.

부산=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com