스테판 커리 전격 복귀! 4월6일 휴스턴전. 美 매체 "스테판 커리 5대5 컨택트 훈련 풀소화. 무릎 통증 없다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 결국 걱정은 기우였다. 스테판 커리가 돌아온다. 복귀일도 잡혔다. 4월6일(이하 한국시각) 휴스턴 로케츠전이다. 오전 10시 미국 샌프란시스코 체이스 센터에서 열리는 골든스테이트 홈 구장에서 열리는 경기다.

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미국 현지매체들은 일제히 커리의 복귀 소식을 전했다.

미국 CBS 스포츠와 ESPN 등 현지매체들은 1일 '스티브 커 골든스테이트 감독이 커리가 아무런 문제없이 5대5 스크리미지 등 훈련을 모두 소화했다'며 '4월6일 휴스턴전 복귀 가능성이 높다. 샌안토니오 전은 결장하고, 클리블랜드전은 출전 가능성은 있지만, 결장할 확률이 높다'고 보도했다.

최근 커리의 부상회복 기간이 길어지자 정규리그 셧 다운 가능성이 제기됐다. 하지만, 결국 커리는 정규리그 막판 복귀한다.

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커리는 지난 1월 디트로이트전에서 무릎 통증을 느꼈다. '러너스 니'라고 불리는 무릎 부상이다. 회복이 까다롭다. 당초 올스타 브레이크 이후 출전이 예고됐지만, 차일 피일 미뤄졌다.

2주 전 ESPN은 '스테판 커리가 이달 안에 복귀한다'며 '스테판 커리가 최근 강력한 코트 훈련을 소화했고, 무릎 부상에 의한 붓기가 나타나지 않고 있고, 무릎에 점점 더 편안함을 느끼고 있는 상태'라고 했다.

하지만, 코트 복귀는 약간 지연됐다.

올 시즌 커리는 39경기에 출전, 경기당 평균 27.2득점, 3.5리바운드, 4.8어시스트를 기록했고, 필드골 성공률 46.8%, 3점슛 성공률 39.1%를 기록하고 있다.

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골든스테이트는 서부 플레이 인 토너먼트 진출 확률이 매우 높다. 커리가 있는 한 골든스테이트는 윈 나우 모드다.

커리는 최근 팀의 5대5 풀 컨택트 훈련을 성공적으로 마쳤고, 커 감독은 연습 성과가 매우 좋았다고 했다.

현지매체들은 '커리가 복귀 초기에는 경기 감각 회복을 위해 출전 시간 제한이 있을 것으로 예상된다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com