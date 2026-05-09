[챔프3차전 현장인터뷰] 소노 손창환 감독의 찐한 아쉬움. "숀 롱 마지막 공격 알고 있었는데"

사진제공=KBL

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[부산=스포츠조선 류동혁 기자] 고양 소노 손창환 감독의 표정은 상기됐다. 그럴 수 밖에 없었다.

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2초를 남기고 극적인 역전. 하지만, 숀 롱에게 파울 자유투를 허용하면서 재역전패를 당했다. 너무나 아쉬웠던 경기였다.

손 감독은 경기가 끝난 뒤 가진 공식 기자회견에서 "선수들은 100% 이상 했다고 생각한다. 선수들은 칭찬하고 싶다. 개인 능력이나 기량에서 아직 부족하다"며 "마지막 공격에서 무조건 백도어 패스를 해줄 것도 알았다. 나이트는 안에 지키는 것으로 했는데, 아쉽다"고 했다.

KCC는 2초를 남기고 허훈이 절묘한 패스를 골밑에 있는 숀 롱에게 건넸고, 숀 롱은 잡은 뒤 골밑슛을 놓쳤지만, 나이트의 파울이 선언됐다. 숀 롱은 침착하게 자유투 2개를 성공시키면서 극적인 1점 차 역전승을 거뒀다.

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손 감독은 "이정현은 우리의 공격을 이끈다. 지금 시리즈에서 해줄 수 있는 선수가 이정현밖에 없다. 안타깝다. 이재도는 통증이 있는데, 슛을 쏘는데 문제가 없다고 한다. 하지만, 슈팅 밸런스가 불안한 것이 사실"이라며 "임동섭을 많이 활용하려 했는데, 그 활용법 자체도 100%는 되진 않았다. 이 부분을 활용하는 것도 KCC와의 차이점"이라고 했다. 부산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com